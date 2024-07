Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Geringerer Umsatz und operative Marge im ersten Halbjahr 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld



26.07.2024 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Gruppenumsatz im ersten Halbjahr 2024 sank um 15% auf 344.7 Mio. EUR; das Lüftungs- und auch das Heizkörpersegment verzeichneten niedrigere Umsätze

Das betriebliche Ergebnis (EBIT) lag bei 12.5 Mio. EUR und entsprach einer EBIT-Marge von 3.6%

Die Veräusserung des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäfts führte zu einem einmaligen Verlust von 8.1 Mio. EUR; selektive Organisationsanpassungen führten zu Einmalkosten von rund 2.0 Mio. EUR

Das EBIT vor Einmaleffekten 1 lag bei 22.6 Mio. EUR; die EBIT-Marge vor Einmaleffekten 1 von 6.6% stabilisierte sich auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2023

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit sank auf 14.3 Mio. EUR (-36%) Gränichen (CH), 26. Juli 2024: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, wies im ersten Halbjahr 2024 einen um 15% (organisch1 -15%) geringeren Umsatz von 344.7 Mio. EUR auf. Die anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen führten zu einer verringerten Bautätigkeit bei Wohnungsneubauten in unseren wichtigsten Märkten. Auch das Renovierungsgeschäft war aufgrund allgemeiner politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten von einer schwächeren Nachfrage betroffen. Somit verzeichneten sowohl das Lüftungs- als auch das Heizkörpersegment im ersten Halbjahr 2024 niedrigere Umsätze. Der Umsatz im Lüftungssegment sank im ersten Halbjahr 2024 um 17% (organisch1 -17%) auf 204.2 Mio. EUR. Ausser dem Bereich Luftreinigungslösungen waren im Lüftungssegment die beiden anderen Geschäftsbereiche Lüftungen und Wärmetauscher von einem deutlichen Nachfragerückgang betroffen. Die Vergleichsbasis zum Vorjahr ist hoch aufgrund der Kombination aus einem hohen Auftragsüberhang aus dem Jahr 2022 und einer verbesserten Lieferfähigkeit im ersten Halbjahr 2023. Das Segment Heizkörper erzielte im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von 140.5 Mio. EUR. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 13% (organisch1 -13%). Aufgrund anhaltend hoher Baukosten und allgemeiner politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sanken die Renovierungsaktivitäten mit Heizkörperaustausch in den relevanten Märkten im ersten Halbjahr 2024 erneut. Der daraus resultierende Nachfragerückgang führte zu geringeren Umsätzen in allen Bereichen des Heizkörpersegments. Die von Zehnder Group bereits eingeleiteten Massnahmen zur Anpassung der Produktionskapazitäten wurden konsequent weitergeführt. So haben wir die Personalkapazitäten und Produktionsschichten weiter an die Marktsituation angepasst. Operatives Ergebnis unter Druck Die Zehnder Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 12.5 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 3.6% entspricht. Das EBIT vor Einmaleffekten1 betrug 22.6 Mio. EUR. Die EBIT-Marge vor Einmaleffekten1 lag bei 6.6% und stabilisierte sich auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2023. Die Veräusserung des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäfts zog im ersten Halbjahr 2024 einen einmaligen Verlust von 8.1 Mio. EUR nach sich. Zusätzlich führten selektive Organisationsanpassungen zu Einmalkosten in Höhe von rund 2.0 Mio. EUR. Die ungenügende Kapazitätsauslastung aufgrund geringerer Umsätze belasteten das operative Ergebnis der Zehnder Group. Im Zuge des konsequenten und differenzierten Kostenmanagements sanken die operativen Kosten. Die Zehnder Group konnte die, durch die höhere Inflation verursachten, Lohnkostenerhöhungen mehrheitlich absorbieren und andere betriebliche Aufwendungen verringern. Die Kosten gingen insgesamt nicht in gleichem Masse wie der Umsatz zurück, denn strategische Investitionen in die Forschung und Entwicklung, in die Erweiterung der Marktpräsenz, die IT und die Nachhaltigkeitsinitiativen wurden bewusst beibehalten. Die Zehnder Group schafft damit die Grundlage, um gestärkt aus der aktuellen Marktschwächephase hervorzugehen. Im Lüftungssegment ging das EBIT vor Einmaleffekten1 im ersten Halbjahr 2024 um 41% auf 21.5 Mio. EUR (Vorjahr: 36.1 Mio. EUR) zurück. Die EBIT-Marge vor Einmaleffekten1 sank um 4.2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 10.5%. Investitionen in den Ausbau der Marktabdeckung wurden beibehalten, um das Wachstumssegment Lüftungen weiter zu stärken. Strukturelle Anpassungen führten zu Einmaleffekten von 0.8 Mio. EUR. Das EBIT im Lüftungssegment betrug 20.6 Mio. EUR und die EBIT-Marge lag bei 10.1%. Im Heizkörpersegment verringerte sich das EBIT vor Einmaleffekten1 im ersten Halbjahr 2024 auf 1.1 Mio. EUR (Vorjahr: 3.1 Mio. EUR). Die EBIT-Marge vor Einmaleffekten1 lag bei 0.8% (Vorjahr: 1.9%). Das unsichere wirtschaftliche und geopolitische Umfeld führte zu einem Nachfragerückgang in den europäischen und nordamerikanischen Märkten. Der damit verbundene Volumenrückgang verringerte die Produktionsauslastung. Gezielte Kosteneinsparmassnahmen wurden im Bereich Heizkörper weiter konsequent umgesetzt. EBIT und EBIT-Marge betrugen -8.2 Mio. EUR beziehungsweise -5.8%, verursacht durch einen einmaligen Verlust in Höhe von 8.1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Veräusserung des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäfts sowie weiteren Restrukturierungskosten in Europa in den Bereichen Produktion und Vertrieb in Höhe von 1.2 Mio. EUR. Niedrigerer Geldfluss aus Betriebstätigkeit Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit sank im ersten Halbjahr 2024 auf 14.3 Mio. EUR (Vorjahr: 22.3 Mio. EUR). Die Abnahme ist vorwiegend auf den im Vergleich zur Vorjahresperiode tieferen Gewinn und den Aufbau an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2024 investierte die Zehnder Group 8.4 Mio. EUR (Vorjahr: 12.4 Mio. EUR) in Sachanlagen und immaterielle Werte. Für die Akquisition des restlichen 25%-Anteils an Zehnder Caladair International SAS flossen 4.7 Mio. EUR liquide Mittel. Im ersten Halbjahr 2024 wurden Dividenden in Höhe von 15.4 Mio. EUR ausbezahlt. Die Nettoliquidität1 per Ende Juni 2024 lag bei 53.0 Mio. EUR (Vorjahr: 24.3 Mio. EUR). Das Eigenkapital belief sich auf 333.2 Mio. EUR (Vorjahr: 336.0 Mio. EUR). Dies entspricht einer hohen Eigenkapitalquote von 68% (Vorjahr: 62%). Ausblick Gesamtjahr 2024 Die Zehnder Group geht davon aus, dass es im Wohnbausegment kurzfristig keine wesentlichen Trendänderungen geben wird. Trotz des Wohnungsmangels in vielen Ländern wird für die Neubaugenehmigungen in den Kernmärkten keine kurzfristige Erholung erwartet. Auch bei Renovierungsprojekten geht die Zehnder Group aufgrund einer niedrigeren Ausgabebereitschaft der Kundinnen und Kunden von keinem nennenswerten Aufschwung bis Ende 2024 aus. Folglich erwartet die Zehnder Group für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen 670 Mio. EUR und 700 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge vor Einmaleffekten1 von 6-7% des Umsatzes. Mit der Umsetzung weiterer Kapazitätsanpassungen in der Heizkörperproduktion, der Veräusserung des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Climate-Ceiling-Solutions-Geschäfts und dem Erwerb von Siber in Spanien hat die Zehnder Group im ersten Halbjahr 2024 wichtige und notwendige Schritte unternommen, um die Leistung des Unternehmens nachhaltig zu verbessern und die Grundlage für profitables Wachstum zu legen. Langfristig schätzt die Zehnder Group die Wachstumsaussichten insbesondere im Lüftungssegment als unverändert positiv ein. Der Rückstand bei Neubau- und Renovierungsaktivitäten, neue Bauvorschriften für besser isolierte Gebäudehüllen, der steigende Bedarf an energiesparenden und effizienten Klimalösungen sowie der Wunsch nach gesunder Raumluftqualität zusammen mit grossem Potenzial bei der Marktdurchdringung bei Lüftungen in verschiedenen Ländern werden das Wachstum begünstigen. 1Alternative Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) sind Kennzahlen, die unter Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Aus diesem Grund kann die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Zahlen anderer Unternehmen eingeschränkt sein. Zehnder Group verwendet APM als Steuerungsgrössen für die interne sowie externe Berichterstattung gegenüber Anspruchsgruppen. Weitere Informationen zu den APM finden sich im englischen Halbjahresbericht 2024, abrufbar

unter dem Link unten. Der vollständige Halbjahresbericht 2024 auf Englisch sowie der Lagebericht für das erste Halbjahr 2024 auf Deutsch sind auf unserer Website unter folgendem Link zu finden: www.zehndergroup.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen Nächste Termine Jahresumsatz 2024 17. Januar 2025 Geschäftsbericht 2024 und Medien-/Analystenkonferenz 2025 26. Februar 2025 Generalversammlung 2025 3. April 2025 Halbjahresbericht 2025 25. Juli 2025

Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com . Firmenprofil Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 762 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird. Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

