DEUTSCHLAND: - STABIL - Im Dax zeichnet sich am Freitag ein wenig veränderter Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 18.300 Punkten knapp über dem Schlusskurs-Niveau vom Vortag. Der Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war in dieser Woche auch am deutschen Aktienmarkt nicht spurlos vorübergegangen. Techwerte standen in New York auch am Vortag noch unter Druck. Auf Wochensicht steht der Dax noch im Plus. Er muss sich nun über der zuletzt viel beachteten 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend behaupten, die bei 18.285 Zählern verläuft.

USA: - TECH-WERTE GEBEN WEITER NACH - Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte haben die US-Technologiewerte auch am Donnerstag Verluste verzeichnet. Ein zwischenzeitlicher Stabilisierungsversuch misslang. Anleger trennten sich insbesondere von Papieren aus der Halbleiterbranche, nachdem aus Europa schlechte Nachrichten gekommen waren. Der Chip-Produzent STMicroelectronics und der Branchenausrüster BE Semiconductor hatten ihre Unternehmensziele gesenkt.

ASIEN: - STABIL - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich zum Wochenschluss nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Trotz der anhaltenden Schwäche der US-Technologiewerte legten einzelne Märkte leicht zu. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen nach einer schwachen Woche aber in engen Grenzen. Der japanische Nikkei 225 trat im späten Handel am Freitag auf der Stelle. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen unverändert tendierte.



DAX 18298,72 -0,48%

XDAX 18254,31 -0,46%

EuroSTOXX 50 4811,28 -1,04%

Stoxx50 4411,57 -0,67%



DJIA 39935,07 0,20%

S&P 500 5399,22 -0,51%

NASDAQ 100 18830,58 -1,06%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,36 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0858 0,12%

USD/Yen 153,58 -0,24%

Euro/Yen 166,76 -0,12%°



ROHÖL:





Brent 82,51 0,14 USD WTI 78,43 0,15 USD°

