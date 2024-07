Die Vossloh-Aktie (WKN: 766710) hat am Donnerstag um knapp +5% auf 50,50 € zugelegt. Damit trotzt sie dem allgemeinen negativen Trend an den Börsen. Der Anstieg basierte auf den guten Geschäftszahlen im ersten Halbjahr. Insgesamt befindet sich die Aktie seit Oktober letzten Jahres in einem stabilen Aufwärtstrend. Was ist hier jetzt ratsam? Rekordauftragseingang erzielt Der Konzern für Bahninfrastruktur profitiert weiter von dem hohen Sanierungsbedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...