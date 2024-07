Wir sind uns sicher, dass ihr diesen Synchronsprecher schon einmal gehört habt, wenn ihr in der Gaming-Community unterwegs seid. Wir zeigen euch, wer hinter der berühmten Aufnahme steckt und dass er dafür nur eine sehr geringe Gage bekommen hat. Gamer:innen sollte der Name Richard Wells eigentlich etwas sagen. Bei euch klingelt es nicht? Keine Sorge. Wir hätten auch unsere liebe Mühe gehabt, diesen Namen einer der berühmtesten Aufnahmen in der Spielegeschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...