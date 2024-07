The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2024ISIN NameXS2035363485 BCO SANTAND. 19/24 MTNAU3CB0265288 NRW.BANK MTI 19(24) ADIT0003621460 ITALIEN 04-24 MTNUS9128282N91 US TREASURY 2024CH0287817859 COOP-GRUPPE GENOSSE.15-24DE000DZ9U964 DZ BANK IS.A51US0641596E11 BK NOVA SCOT 21/24US91282CFA45 USA 22/24US912828Y875 USA 19/24XS2023803872 CHIN.G.W.IV 19/UND.FLRXS2023803526 CHIN.G.W.IV 19/24US009158AV87 AIR PROD. CHEM. 14/24US91282CFD83 USA 22/24 FLRXS1090889947 ABJA INVEST. 14/24DE000HLB4991 LB.HESS.THR.CARRARA07A/23DE000A351MQ8 KRED.F.WIED.23/28 MTNDE000DW6C0T4 DZ BANK IS.A1949US718549AF57 PHILLIPS 66 PRT. 2028XS2033327854 TRAFPTE 19/UND.FLRXS2035038731 NRW.BANK MTI 19/24 DLUSY23862AF56 EXP.-IMP.BK CH 14/24 REGS