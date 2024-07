The following instruments on XETRA do have their first trading 26.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.07.2024Aktien1 US4973503067 Kirin Holdings Co. Ltd. ADR2 IT0001214433 I.CO.P S.p.A. SB3 CA04018T3064 Argo Living Soils Corp.4 LU2859870326 SMG Technology Acceleration SEAnleihen1 XS2867261518 Mitsubishi HC Capital UK PLC2 US674599EH48 Occidental Petroleum Corp.3 US674599EJ04 Occidental Petroleum Corp.4 XS2859392248 Leasys S.p.A.5 US02005NBV10 Ally Financial Inc.6 USU08985AP55 Builders Firstsource Inc.7 XS2862382541 Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.8 US63861WAK18 Nationwide Building Society9 XS2849506402 O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki10 US674599EM33 Occidental Petroleum Corp.11 US674599EK76 Occidental Petroleum Corp.12 XS2870262859 Severn Trent Utilities Finance PLC13 XS2862924532 SMIC SG Holdings Pte.Ltd.14 XS2765600262 The National Bank of Ras Al- Khaimah PSC [RAKBANK]15 US674599EL59 Occidental Petroleum Corp.