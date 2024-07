NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Umsatz- und Margenerwartungen für den Chiphersteller in den vergangenen drei Quartalen deutlich gesunken seien, sei nicht mehr mit weiteren wesentlichen Rückgängen für 2024 zu rechnen, schrieb Analyst Janardan Menon am Donnerstagabend. Die Lagerbestände bei den Autozulieferern blieben allerdings hoch, und eine Erholung der Branche dürfte Zeit brauchen. Daher rechne er zu Beginn des kommenden Jahres mit einer verhaltenen Umsatz- und Bruttomargenentwicklung. Menon senkte seine Schätzungen für 2024 und 2024 deutlich./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 11:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223