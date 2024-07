Hensoldt hat am Freitagmorgen die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, was zu einer positiven Reaktion an der Börse führte.Der Aktienkurs stieg um sechs Prozent auf 35,45 Euro. Hensoldt führte damit den MDAX an. Das Unternehmen aus Taufkirchen, Bayern, steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 849 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...