PATRIZIA will mit neuer Wachstumsstrategie und neuer organisatorischer Aufstellung als smarter Real-Asset-Investmentmanager 100 Milliarden Euro AUM bis 2030 erreichen



PATRIZIA wird seine starke Position in Deutschland nutzen und sein internationales Wachstum in fünf wichtigen Wachstumsfeldern beschleunigen, um bis 2030 als smarter Investmentmanager für Real Assets ein Vermögen von 100 Milliarden Euro zu verwalten

Im Zuge einer Neuorganisation wird das neue Group Executive Committee (GEC) mit dem Ziel geschaffen, PATRIZIAs weltweite Investmentaktivitäten bei Immobilien, Infrastruktur und der neuen Re-Infra-Plattform weiter zu stärken - unterstützt wird es durch das globale Management der Kundenbeziehungen und mehr Verantwortung für die Regionen

Das neue kleinere GEC setzt sich aus sechs geschäftsführenden Direktoren zusammen und wird das Entscheidungsgremium für PATRIZIAs Geschäftsaktivitäten sein sowie die Umsetzung der PATRIZIA Strategie verantworten - es ersetzt das bisherige Executive Committee

Zusätzlich zu den drei bisherigen geschäftsführenden Direktoren, Dr. Asoka Wöhrmann, Christoph Glaser und Wolfgang Egger, werden Dr. Konrad Finkenzeller, James Muir und Martin Praum geschäftsführende Direktoren und Mitglieder in dem neuen GEC Augsburg, 26. Juli 2024. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, hat seine neue mittelfristige Strategie vorgestellt, um in den nächsten fünf Jahren 100 Milliarden Euro Assets under Management (AUM) zu erreichen. Das Unternehmen hat die klare Ambition, der bevorzugte Investmentmanager für smarte Real-Asset-Lösungen zu werden und sich hierzu auf fünf wichtige Wachstumsfelder zu konzentrieren: Living, Value-Add-Strategien, Re-Infra & Smart City Solutions, europäische Infrastrukturinvestments sowie seine unabhängige Fund of funds-Plattform Advantage Investment Partners. PATRIZIA wird seine starke Position in Deutschland mit attraktiven Investmentangeboten für Real Assets nutzen und international insbesondere durch große, skalierbare und diskretionäre Flagship-Fonds für Immobilien und Infrastruktur weiterwachsen. Zusätzlich wird PATRIZIA "Re-Infra" als neue Anlageklasse entwickeln, die Infrastruktur und Immobilien kombiniert.



Für die effektive Umsetzung seiner mittelfristigen Strategie hat PATRIZIA im Zuge einer größeren Neuorganisation ein neues Group Executive Committee (GEC) geschaffen, das zum 1. August 2024 das bisherige Executive Committee ersetzt. Das GEC setzt sich aus sechs geschäftsführenden Direktoren zusammen und befindet sich organisatorisch unmittelbar unter dem Verwaltungsrat. Zusätzlich zu den drei bisherigen geschäftsführenden Direktoren, Dr. Asoka Wöhrmann (Chief Executive Officer, CEO), Christoph Glaser (aktuell Chief Financial Officer, CFO, und Chief Operating Officer, COO) und Wolfgang Egger (Founder), hat der Verwaltungsrat Martin Praum (49), James Muir (46) und Dr. Konrad Finkenzeller (42) zu geschäftsführenden Direktoren und Mitgliedern im neuen GEC ernannt.



Martin Praum wird Chief Financial Officer (CFO) und verantwortet Finance, Investor Relations & Group Reporting und PATRZIAs Corporate Finance Aktivitäten. Er folgt damit in dieser Funktion auf Christoph Glaser, der sich als Chief Operating Officer (COO) auf seine Verantwortung für IT, Fund Services & Operations, Valuation, Procurement & Services, Compliance & Riskomanagement konzentrieren wird.



James Muir wird die neu geschaffene Investment Division von PATRIZIA leiten. Diese umfasst das Fonds- und Investmentmanagement sowie Investment Strategy & Research für alle Anlageklassen von PATRIZIA.



Dr. Konrad Finkenzeller wird die neue Client Division* leiten und damit die weltweiten Fundraising-Aktivitäten, das Management der Kundenbeziehungen, PATRIZIAs Produktportfolio für alle Anlageklassen, Kundenservices sowie das Unternehmens- und Produktmarketing verantworten.



"Wir haben eine klare Ambition: Wir wollen der bevorzugte Investmentmanager für smarte Real-Asset-Lösungen werden. Hierzu werden wir unsere starke Position in Deutschland nutzen, signifikant in Europa wachsen und mehr internationale Investoren für unsere attraktive Investmentplattform für Immobilien, Infrastruktur und Re-Infra gewinnen", sagt Dr. Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, und ergänzt: "Unser neues Group Executive Committee wird den gesamten Investmentprozess für unsere Anlageklassen vorantreiben und gleichzeitig unseren Kundenfokus, unsere Effizienz und Innovationen zum Vorteil unserer Kunden und Stakeholder weiter verbessern."



"PATRIZIAs Strategie 2030 beschreibt einen klaren Wachstumskurs für das Unternehmen und umfasst alle Anlageklassen und Geographien. Die künftige, sehr umsetzungsorientierte organisatorische Aufstellung und das neue Führungsteam werden PATRIZIA ermöglichen, im nächsten Marktzyklus zu gewinnen und attraktiven langfristigen Wert für seine Kunden und andere wichtige Stakeholder zu schaffen", sagt Uwe H. Reuter, Vorsitzender des Verwaltungsrats der PATRIZIA SE.



Das neue GEC wird durch zwei zusätzliche cross-divisionale Führungsgremien ergänzt, die sich auf PATRIZIAs wichtigste Geschäftsfelder und operative Aktivitäten fokussieren. Das Business Leadership Team (BLT) wird aus dem GEC sowie wichtigen Funktionen entlang der Wertschöpfungskette bestehen. Es wird PATRIZIAs Investmentperformance beschleunigen sowie die Wachstumsambitionen des Unternehmens und die Umsetzung der Geschäftsstrategie vorantreiben. Das neu eingeführte Global Operating Committee (OpCo) wird die wichtigsten operativen Aktivitäten auf einer unternehmensweiten effizienten und effektiven Plattform bereitstellen.



Um PATRIZIAs globale Geschäftsstrategie besser auf seine regionalen Märkte und regulatorischen Anforderungen auszurichten, werden die geschäftsführenden Direktoren gemeinsam Verantwortung für die Regionen übernehmen. Im Group Executive Committee wird Dr. Asoka Wöhrmann für die DACH-Region, Christoph Glaser für Europa ohne die DACH-Region und Wolfgang Egger für die Region APAC verantwortlich sein.



Über Martin Praum

Martin Praum ist ein Senior Executive mit umfassender Erfahrung in der Finanzindustrie, unter anderem in den Bereichen Finance, Banking und als Research Analyst. Er ist 2017 zur PATRIZIA gekommen und war zuletzt Head of Investor Relations & Group Reporting der PATRIZIA SE. Zwischen 2009 und 2017 hat er verschiedene Führungsrollen in Investor Relations, Corporate Office sowie Corporate Communications & Capital Markets bei der IVG Immobilien AG ausgefüllt sowie im Bereich Investor Relations bei der Deutsche Postbank AG. Er hat seine Karriere als Aktienanalyst für Banken, spezialisierte Finanzdienstleister und Immobilien bei der Deutsche Bank AG, ABN AMRO und Sal. Oppenheim begonnen. Seit 2013 lehrt er an der IREBS Immobilienakademie zu Kapitalmarktthemen. Martin Praum hat sein Studium an der Frankfurt School of Finance mit einem Diplom in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen.



Über James Muir

James Muir ist ein international erfahrener Senior Executive mit Sitz in London. Seit 2012 ist er bei PATRIZIA für die Region Vereinigtes Königreich & Irland sowie für strategische M&A und strategische Investments verantwortlich. Mit PATRIZIAs rechtlicher Umwandlung in eine SE wurde er 2022 Mitglied des Executive Committee. Bevor er zur PATRIZIA kam, arbeitete James Muir für JP Morgan als Senior Executive im Immobilien-Investmentbanking, Aktienresearch und Debt Capital Markets. Er hat ein Masterstudium mit Auszeichnung in Politikwissenschaften und Moderner Geschichte an der Edinburgh University absolviert.



Über Dr. Konrad Finkenzeller

Konrad Finkenzeller kam 2012 als Projektmanager im CEO Office zur PATRIZIA. Seit 2015 hat er das internationale Fundraising, die Produktentwicklung und Business-Development-Aktivitäten für das Unternehmen ausgebaut und ist nun für das Global Client Solutions Team verantwortlich. Darüber hinaus ist er Managing Director für die PATRIZIA Institutional Clients & Advisory GmbH. Nach der rechtlichen Umwandlung der PATRIZIA in eine SE wurde er 2022 Mitglied des Executive Committee. Konrad Finkenzeller hat einen Master of Science der IREBS Immobilienakademie der Universität Regensburg, wo er mit "summa cum laude" promoviert hat, und einen Master of Science der Henley Business School.



PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von ca. 57 Mrd. EUR und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als 700.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.





Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag





*Vorbehaltlich der BaFin-Genehmigung



