Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang des ifo Geschäftsklimaindexes und uneinheitlich ausgefallene US-Daten haben für Volatilität an den Finanzmärkten gesorgt, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungserwartungen seien per saldo gestiegen, wohl auch, weil die Risikoaversion zugenommen habe. Turbulent gehe es derzeit an den Aktienmärkten zu. Enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen und Gewinnmitnahmen im IT-Sektor würden die US-Börsen unter Druck setzen. Auch der DAX habe kräftig Feder lassen müssen, sich von den anfänglich hohen Verlusten aber erholen können und 0,5% tiefer geschlossen. ...

