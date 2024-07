DJ MTU Aero bucht in Farnborough 800 Millionen Dollar Auftragsvolumen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines wird von den auf der Luftfahrtmesse in Farnborough vergebenen Aufträgen der großen Airlines mit rund 800 Millionen Dollar in Form von Folgeaufträgen profitieren. Gepunktet hätten vor allem die Triebwerke der Getriebefan-Familie von Pratt & Whitney, die in der A320neo zum Einsatz kommen, und das GE9X für die Boeing 777X, teilte MTU in München mit.

"Wir sind sowohl im Narrowbody- als auch im Widebody-Segment gut vertreten", sagte Vorstandschef Lars Wagner. "Die Luftfahrt ist ein Wachstumsmarkt und die MTU ist an den richtigen, zukunftsweisenden Triebwerksprogrammen beteiligt."

