"Miss Marina"-Wahl steht an - wer gewinnt das Krönchen?- Goldene Hochzeit bei Hannes und Christine Müller mit viel Liebe- Ausstrahlung der vierten Folge am Montag, 29.07., um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIEndlich darf Sascha als Moderator auf der Bühne stehen und die "Miss Marina" küren. Sein Kumpel Dennis sitzt in der Jury. Hannes und Christine Müller feiern ihre Goldene Hochzeit, dafür legt sich der liebevolle Ehemann besonders ins Zeug. Anreise bei den Fingerhuths auf dem Campingplatz: Werden sie ohne Reservierung einen Platz neben ihren Freunden bekommen? Die vierte der zehn neuen Folgen läuft am Montag, dem 29. Juli 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Bühne frei für Sascha! Nach langen Vorbereitungen steht endlich die heißersehnte Wahl zur "Miss Marina" an und er darf das Event moderieren. Kumpel Dennis sitzt in der Jury, Saschas Liebste Raffaela läuft als Teilnehmerin über den Steg. Wird sie am Ende zur Siegerin gekürt werden?Sascha und Nicole Fingerhuth reisen auf dem Marina di Venezia an. Die passionierten Camper hoffen, ohne Reservierung einen Platz neben ihren Freunden zu ergattern. Familie Bonk hingegen lädt zum Grillen ein - sie will dabei Camping-Artikel unter die Lupe nehmen. Kann sich Familienoberhaupt Dominik Anregungen für seine eigenen Geschäfte holen?Ein besonderer Jahrestag steht für die Müllers an. Seit 50 Jahren sind Hannes und Christine verheiratet, ein Grund für ihn, seiner Liebsten einen Wunsch zu erfüllen. Die quietschenden Campingstühle sollen ausgetauscht werden und hofft, die gebrauchte Ware beim Händler zurückgeben zu können.Die Camping-Dokusoap wird von STORYHOUSE produziert. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Die neuen Folgen von "Bella Italia" wurden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert und mit dem Label "green motion" ausgezeichnet.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Die Doku-Soap spielt auf einem ganz besonderen Mikrokosmos: auf dem größten Campingplatz Europas. Der Marina di Venezia ist zwar in Italien, aber fest in deutscher Hand. Die meisten der 12.000 Camper kommen aus Deutschland und bringen ihre ganz persönliche Geschichte mit. "Bella Italia" ist nicht nur eine Begleitreportage über den Alltag auf einem Campingplatz. Vielmehr erzählt sie in den Folgen die großen und kleinen Dramen, die sich im Urlaub abspielen.