Caterpillar: Der Dividendenaristokrat sendet starke Signale!

Baumaschinenhersteller mit Busllish Engulfing!

Attraktiv für langfristig orientierte Anleger: Caterpillar plant Aktienrückkauf & weitere Dividendenerhöhung!

Caterpillar (CAT) - ISIN US1491231015

Rückblick: Neben dem Kursplus von rund 15 Prozent gefällt uns im Chart der Caterpillar-Aktie der Rücksetzer unter die beiden gleitenden Durchschnitte und dem Schlusskurs über den beiden Linien am gestrigen Donnerstag. Ein starkes Signal ist das Bullish Engulfing: die letzte Tageskerze ragt oben - mit dem Schlusskurs! - und unten über die vorletzte hinaus.

Caterpillars-Aktie: Chart vom 25.07.2024, Kürzel: CAT Kurs: 344.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ideal für einen Long Trade wären Einstiegskurse in Höhe des Tageshochs vom Mittwoch. Das mit dem grünen Pfeil markierte Kursziel haben wir per Measured Move ermittelt. Es liegt ungefähr auf dem Niveau des Allzeithochs vom April. Achtung: Am 6. August nach Börsenschluss gibt es Quartalszahlen. Vorsichtige Trader steigen zuvor aus. Wer langfristig investiert und auf die Forstsetzung der Historie als Dividenaristokrat setzt, bleibt in der Caterillar-Aktie auch über den Earningstermmin investiert.

Mögliches bärisches Szenario

In den letzten Tagen haben wir gesehen, dass die Märkte nervös sind. So kann es passieren, dass das Wertpapier weiter abrutscht. Die untere gelbe Linie könnte sich als Exit-Marke eignen, so dass wir später noch bessere Einstiegspunkte bei Caterpillar finden könnten.

Meinung:

Caterpillar ist der weltweit führende Baumaschinenhersteller. Das Unternehmen hat angekündigt, die Dividende weiter steigern zu wollen und Aktien zurückkaufen zu wollen. Beides könnte die Attraktivität für langfristig orientierte Anleger erhöhen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 155.03 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 993.99 Mio. USD

Meine Meinung zu Caterpillars ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2024

Autor: Thomas Canali

