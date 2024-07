Ab September übernimmt Nadia Eichelberger die Position als Global Head of Real Estate Office and Industrial bei der Commerz Real AG. Die erfahrene Managerin soll in dieser Rolle zukünftig den nationalen und internationalen Immobilienbestand des Unternehmens verantworten. Zum 01.09.2024 wird Nadia Eichelberger neue Global Head of Real Estate Office and Industrial bei der Commerz Real AG. In dieser Funktion soll sie künftig das Management des nationalen und internationalen Immobilienbestandes der ...

