Die TUI-Aktie konnte am Donnerstag trotz eines Minus-Tages immerhin die wichtige 6-Euro-Marke auf Schlusskurs-Basis halten. Und auch am letzten Handelstag der Woche scheint das Papier mit Blick auf den frühen Handel diese Supportzone verteidigen zu können. Derweil haben die Hannoveraner ihr Portfolio in einem wichtigen Wachstumssegment erweitert. RIU, eine der Kernmarken von TUI Hotels & Resorts, hat mit dem neuen Riu Plaza in Chicago ein Vier-Sterne-Hotel eröffnet und setzt damit seine internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...