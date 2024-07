Bitcoin News: Löst der "Bitcoin Standard" den "Gold Standard" ab?

Nach der gestrigen Korrektur des Bitcoin-Kurses auf rund 63.300 US-Dollar hat die Leitwährung in den letzten 24 Stunden wieder stark angezogen. Mittlerweile notiert Bitcoin bei knapp über 67.000 US-Dollar, wobei der Trend weiter nach oben zeigt. Viele Experten sind sich nun einig, dass der Bitcoin-Kurs über 70.000 US-Dollar steigen und in Richtung seines Allzeithochs klettern wird.

Bitcoin Chart der letzten 24 Stunden, Quelle: www.coinmarketcap.com

Gold Standard - Wiederholt sich die Geschichte?

Der US-Dollar wurde am 2. April 1792 offiziell durch den sogenannten "Coinage Act" als Zahlungsmittel in den USA eingeführt. Damit Bestand im nordamerikanischen Raum die erste gemeinsame Währung. Gleichzeitig wurde auch der Goldstandard eingeführt, was bedeutete, dass seit 1834 der US-Dollar offiziell mit den Goldreserven der US-Regierung abgesichert werden musste. Ein US-Dollar konnte jederzeit in Gold eingetauscht werden, was der Währung entsprechend hohe Stabilität brachte. Aufgrund der Verknappung der Goldreserven und der zunehmenden Ausgabe von US-Dollarn wurde 1971 durch Präsident Richard Nixon das Ende der direkten Umtauschbarkeit von US-Dollar in Gold festgelegt.

US-Wahlkampf als Preistreiber - "Bitcoin Standard"?

Der Wahlkampf um die US-Präsidentschaft wird zunehmend als Preistreiber für Bitcoin und den Kryptomarkt wahrgenommen. Regelmäßig wird das Thema in Wahlkampfsituationen angesprochen, wodurch der Kryptomarkt in den Fokus der breiten Gesellschaft rückt. Erst gestern hat der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. mit einer Aussage zu Bitcoin neue Impulse für die Währung gegeben. Er möchte, sollte er Präsident werden, dass die US-Regierung Bitcoin im gleichen Ausmaß wie Gold als Sicherstellung ihrer FIAT-Währung ankaufen soll. Damit könnte Bitcoin im amerikanischen Währungssystem einen ähnlichen Stellenwert wie Gold einnehmen. Von vielen Experten, darunter auch BlackRock-CEO Larry Fink, wird Bitcoin ja bereits als "digitales Gold" bezeichnet.

https://x.com/bitcoinlfgo/status/1816708111933071586

Die US-Regierung ist der weltweit größte Besitzer von Gold mit etwa 8.134 Tonnen, die bei aktuellen Preisen rund 615 Milliarden Dollar wert sind. Um diesen Wert in Bitcoin zu erreichen, wären bei den aktuellen Preisen 9,2 Millionen BTC erforderlich. Den Bitcoin Preis würde dieser Schritt auf einen Wert von rund 200.000 US-Dollar katapultieren. Kennedy sagte, dass Bitcoin eine ehrliche Währung sei, die auf Proof of Work basiert, alles sei im Ledger verzeichnet und dezentralisiert, und dies sei genau das, was die Demokratie brauche.

Eine so große Bitcoin-Allokation würde mit Kennedys zuvor angekündigten Plänen übereinstimmen, sowohl die Regierungswährung als auch die Schulden durch eine Zusammenführung harter Währungen zu stützen, einschließlich Gold, Silber, Platin und BTC als tragfähige Investitionen. Kennedy sagte, dass er möchte, dass die Bundesregierung beginnt, Bitcoin zu kaufen, bis die Reserven während seiner Amtszeit den Gegenwert von Gold erreichen. Sollte dies geschehen, würde die USA nach heutigen Maßstäben der größte Bitcoin-Besitzer werden.

Bitcoin als Währungssicherung

Dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass digitale Währungen in Zukunft als Bestandteil der Gesellschaft angesehen werden müssen. Leider zeigen einige Studien, dass immer noch sehr wenige Menschen eine ausreichend gute Bildung über Bitcoin und den Kryptomarkt haben. Die Plattform 99Bitcoins stellt hier einen innovativen Ansatz zur Verfügung, um den Menschen Kryptowährungen und den Krypto-Raum einfach, effizient und interessant näher zu bringen.

Kryptowährungen und Blockchain tauchen immer tiefer in den Alltag der Gesellschaft ein. Leider sind nur wenige über entsprechendes Wissen ausgestattet, um die Zusammenhänge im Krypto-Raum sowie mit den traditionellen FIAT-Währungen zu verstehen. Daher möchte das Projekt 99Bitcoins mit ihrem "Learn to Earn"-Konzept den Bildungsstandard in der Gesellschaft erhöhen. Die Community des Projektes umfasst bereits mehr als 700.000 Mitglieder, wobei das Potenzial durch neue innovative Ansätze weiter erhöht werden soll.

So hat die Plattform ihre erste eigene Kryptowährung auf den Weg gebracht, um die Systematik hinter Kryptowährungen besser vermitteln zu können sowie den Mitgliedern der Plattform Vorteile durch exklusive Inhalte und durch Preissteigerungen dieses Tokens bieten zu können. Aktuell ist es noch möglich, diese Tokens im Vorverkauf zu erwerben, wobei der Launch der Kryptowährung schon in wenigen Tagen erfolgen wird. Interessierte sollten sich die Website ansehen, um von wahrscheinlichen Preissteigerungen nach dem Launch auf den dezentralen Börsen zu profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.