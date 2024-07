München (ots) -- Estefania Wollny veröffentlicht neuen Song- Die Single "UNIKAT" ist ab Freitag, den 26. Juli 2024, erhältlichEstefania Wollny hat ihre Passion zum Beruf gemacht: Die Reality-Darstellerin bringt einen neuen Song auf den Markt. "UNIKAT" ist, wie der Name schon sagt, ein Unikat - und Estefania überzeugt mit ihrer klaren Stimme nicht nur die Fans der RTLZWEI-Serie "Die Wollnys".Estefania Wollny veröffentlicht ihre brandneue Single "UNIKAT". Mit ihrem wandlungsfähigen Stil und ihrer einzigartigen Stimme hat sich Estefania einen festen Platz in der Musikszene erobert. Ihre neue Single verspricht ein weiterer Ohrwurm zu werden, der ihre Fans begeistern wird. Nach "Unkaputtbar", "Brandneu", "Doppelt laut" und "Sommerliebe" ist "UNIKAT" ein weiterer Song, mit dem Estefania ihre Fans überzeugen möchte."UNIKAT" handelt von der Einzigartigkeit eines jeden Menschen und dem Bewusstsein der Individualität, die jeden von uns besonders macht. Diese Themen liegen Estefania besonders am Herzen und sie möchte mit ihrem Song jedem sagen: "Du bist ein Unikat".Mit diesem modernen Popsong und seiner emotionalen Botschaft wird Estefania sicherlich die Charts stürmen und in den Herzen der Hörer einen besonderen Platz finden."UNIKAT" von Estefania, ist ab dem 26.07.2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/EstefaniaUnikat)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/mLgjJ9vwQsQ)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100921802