BERLIN (dpa-AFX) - Die Brandanschläge auf das französische Schnellzugnetz am frühen Morgen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris dürften kaum Auswirkungen auf den deutschen Zugverkehr haben. Das gab eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage bekannt. Demnach sei die Lage noch unübersichtlich, man gehe aber davon aus, dass es zu keinen Einschränkungen kommen würde. Lediglich Züge, die von oder nach Straßburg oder Paris unterwegs seien, könnten bei ihrer Fahr behindert werden. Erste Auswirkungen hat es etwa in Stuttgart bereits gegeben. Dort ist gegen neun Uhr ein Zug Richtung Paris gestartet. Die voraussichtliche Ankunftszeit verschiebt sich nach Auskünften der Deutschen Bahn um etwa zwei Stunden. Die "Stuttgarter Zeitung" berichtete zunächst./ast/DP/zb