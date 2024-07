WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)HINWEIS: Die Veröffentlichung der Pressemitteilungen zu den Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich (Umsatz im Einzelhandel, Umsatz im Dienstleistungsbereich sowie Umsatz im Gastgewerbe) verzögert sich weiter. Voraussichtlich wird die Berichterstattung im Einzelhandel (beginnend mit Berichtsmonat Mai 2024) und im Dienstleistungsbereich (beginnend mit Berichtsmonat April 2024) Ende August 2024 wieder aufgenommen. Die Wiederaufnahme der Berichterstattung im Gastgewerbe folgt danach. Die genauen Veröffentlichungstermine werden rechtzeitig in der Wochenvorschau bekannt gegeben. Grund für die Verschiebung ist eine umfangreiche Umstellung in den Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich zur Erfüllung neuer Datenanforderungen der Europäischen Union. So erfordert beispielsweise die Umstellung von der bisherigen Darstellungseinheit "Rechtliche Einheit" auf die neue Darstellungseinheit "Geschäftsfeld" weitreichende methodische Änderungen in den Datenerhebungs- und -aufbereitungsprozessen. Dabei kam es leider zu IT-Problemen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für den Einzel-, Groß- und Kfz-Handel, den Dienstleistungsbereich und das Gastgewerbe auf den Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" und "Gastgewerbe, Tourismus" auf www.destatis.de sowie in der Datenbank GENESIS-Online verschieben sich ebenfalls.Montag, 29.07.2024(Nr. 288) Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2023(Nr. N038) Photovoltaik: Installierte Anlagen, Leistung, Stromeinspeisung, Außenhandel, Produktion, Einnahmen Haushalte, 2018-2024Dienstag, 30.07.2024(Nr. 31) Zahl der Woche zum Internationalen Tag des Bieres am 02.08.: Produktion von alkoholfreiem Bier und Biermischgetränken, 2013-2023(Nr. 289) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 2. Quartal 2024, 10:00 Uhr(Nr. 290) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juli 2024 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 31.07.2024(Nr. 291) Außenhandelspreise, Juni 2024(Nr. 292) Fluggäste an deutschen Flughäfen und beliebteste Reiseländer, Juni und 1. Halbjahr 2024(Nr. 293) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juni 2024Donnerstag, 01.08.2024(Nr. 294) Absatz von Bier, 1. Halbjahr 2024(Nr. N039) Mehrarbeit und Überstunden, 2023Freitag, 02.08.2024(Nr. 295) Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2023(Nr. 296) Einkommensteuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner, Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5831181