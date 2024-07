"Only Owlet" zeigt die Auswirkungen von Stress und Schlafmangel auf das Leben von Eltern auf der ganzen Welt und erzählt die Geschichten derjenigen, die eine Lösung gefunden haben

Heute hat Owlet, Inc. (NYSE: OWLT) (das "Unternehmen" oder "Owlet"), der Pionier im Bereich der intelligenten Überwachung von Säuglingen, Only Owlet ("Nur Owlet") gestartet, eine globale Kampagne, die neue Forschungsergebnisse und Geschichten aus dem wahren Leben zusammenbringt, um die gemeinsamen Ängste von Eltern zu beleuchten und aufzuzeigen, wie Owlet dazu beiträgt, Familien auf der ganzen Welt zu stärken, indem es ihnen hilft, die schwierigsten Herausforderungen zu meistern.

Eltern auf der ganzen Welt sind erschöpft und ängstlich

Owlet stellt neue Daten vor, die in Zusammenarbeit mit dem anerkannten Marktforschungsunternehmen Censuswide erhoben wurden. Sie zeigen das Ausmaß des Stresses und der Sorgen, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen, und geben Aufschluss darüber, was Eltern brauchen, um diese Ängste zu lindern. Die Daten zeigen, dass das wichtigste Gefühl, das Eltern im ersten Lebensjahr ihres Babys empfinden, Erschöpfung ist und das zu Recht, denn Eltern stehen bis zu acht Mal pro Nacht auf, um nach ihrem Baby zu sehen. Eltern haben Angst, dass ihr Baby krank wird oder am plötzlichen Kindstod (SUIDS/Sudden Infant Death Syndrome) stirbt, und Betreuer auf der ganzen Welt kämpfen mit Schlafentzug, Angst und der Suche nach Zeit für sich selbst.

Owlet-Eltern haben mehr Seelenfrieden

Fast 3 von 4 der befragten Eltern sagen, dass die Technologie zur Überwachung von Säuglingen ihnen geholfen hat, sich weniger gestresst und ängstlich zu fühlen. Owlet ist die Antwort für Millionen von Eltern auf der ganzen Welt. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Owlet führend in der Entwicklung von Technologien, die Eltern in die Lage versetzen, sich um die Gesundheit ihres Babys zu kümmern. Als erstes Unternehmen in der Babyüberwachungsbranche mit weltweiten medizinischen Zertifizierungen, darunter zwei FDA-Zulassungen, versorgt Owlet die Betreuer mit den Live-Gesundheitsdaten ihres Babys und sendet in Echtzeit umsetzbare Alarme, die es den Eltern ermöglichen, sich auszuruhen, während ihr Baby schläft, oder bei potenziell kritischen Ereignissen einzugreifen. Tatsächlich berichten 96 der befragten Owlet-Eltern von mehr Ruhe und 94 von einer besseren Schlafqualität.1

"Owlet hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pflegekräfte mit wichtigen Informationen zu versorgen, damit sie schnell auf die Gesundheit ihres Babys reagieren können oder einfach das Gefühl haben, dass ihr Baby sicher ist, während es schläft", sagte Kurt Workman, Geschäftsführer und Mitbegründer von Owlet. "Aus den Daten geht eindeutig hervor, dass Eltern auf der ganzen Welt dringend Schlaf und Ruhe brauchen. Unsere Owlet-Elterngeschichten zeigen, dass die Technologie zur Gesundheitsüberwachung wirkungsvoll und sehr notwendig ist."

Echte Geschichten, echte Wirkung

Kali ist Mutter eines fünf Monate alten Kindes und Owlet-Elternteil, die ihr Baby nach einem fünftägigen Aufenthalt auf der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) aufgrund von Flüssigkeit in seinen Lungen nach Hause brachte. "Während dieses zweimonatigen Zeitraums ging meine Angst durch die Decke. Ständig kontrollierte ich seinen Brustkorb, zählte manuell seine Atemzüge und seinen Puls. Ich beschloss, mir die Traumsocke anzuschaffen. Gleich in der ersten Nacht, in der wir sie benutzten, merkte ich, wie sich mein Stress so viel geringer anfühlte." Ein anderer Elternteil, Brian, erzählte, wie Owlet ihm geholfen hat, zu wissen, wann er sich um sein Baby kümmern sollte. "Wir dachten, sie hätte nur eine Erkältung, aber unsere Traumsocke meldete uns, dass ihr Sauerstoffgehalt zu niedrig war, woraufhin wir sie ins Krankenhaus brachten. Dort wurde uns mitgeteilt, dass sie an RSV [Respiratory Syncytial Virus] erkrankt war, siwe wurde sofort eingeliefert. Wer weiß, wie lange wir ohne dieses Wissen noch gewartet hätten, bis wir sie ins Krankenhaus gebracht hätten."

Ob es nun ein Alarm war, der sie dazu veranlasste, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, ob es den Eltern half, frühe Anzeichen einer Krankheit zu erkennen, oder ob es ihnen einfach nur die Ruhe gab, die ihnen half, wieder einzuschlafen Hunderte von Eltern auf der ganzen Welt haben berichtet, wie Owlet ihr Leben entscheidend verändert hat.

"Die Only Owlet-Kampagne zielt darauf ab, Geschichten wie die von Kali und Brian mit anderen Eltern zu teilen, damit sie sich durch ihre gemeinsamen Erfahrungen gestärkt und verbunden fühlen können", sagte Liz Teran, Chief Marketing Officer bei Owlet. "Wir laden alle Eltern dazu ein, ihre Geschichten mit uns zu teilen. Vor allem aber ist es unser Ziel, Eltern Vertrauen in die Sicherheit ihres Babys und eine Lösung für ihre Sorgen zu geben, damit sie sich darauf konzentrieren können, die ersten und schwierigsten Tage der Elternschaft zu genießen."

Um zu sehen, wie Owlet für andere Familien da war, oder um Ihre eigene Geschichte zu erzählen, besuchen Sie www.owletcare.com/pages/why-owlet.

Methodik der Umfrage Weitere Referenzen

Die Gesamtstichprobe umfasste 3.012 Eltern (16+) mit Kindern im Alter von 1 Jahr und jünger in Deutschland, Großbritannien und den USA. Die Untersuchung wurde vom 13.06.2024 bis 18.06.2024 durchgeführt. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society, die auf den ESOMAR-Prinzipien basiert, und beschäftigt auch deren Mitarbeiter. Regionale Daten für die Märkte in den USA, Großbritannien und Deutschland können zur Verfügung gestellt werden. Bitte kontaktieren Sie owlet@diffusionpr.com für weitere Informationen.

1. Verringerung des Stresses der Betreuungspersonen durch die häusliche Säuglingsüberwachung: Ergebnisse einer Umfrage über die Erfahrungen von Nutzern der Owlet Socke. Lehi, Utah: Owlet Baby Care, Inc.

Über Owlet, Inc.

Die digitale Plattform zur Überwachung der Gesundheit von Säuglingen von Owlet verändert den Weg der Elternschaft. Owlet, Inc. (NYSE:OWLT), eine Small-Cap-Wachstumsaktie im Gesundheitswesen, bietet FDA-zugelassene medizinische und pädiatrische Wearables und eine integrierte HD-Sicht- und Audiokamera an, die Echtzeitdaten und -einblicke für Eltern liefern, die die Gesundheit ihrer Kinder schützen, ihr Wohlbefinden optimieren und einen ruhigen Schlaf gewährleisten.

Seit 2012 haben mehr als 2 Millionen Eltern weltweit die Plattform von Owlet genutzt und dazu beigetragen, einen der umfangreichsten Datenbestände über die Gesundheit und den Schlaf von Säuglingen aufzubauen. Außerdem entwickelt das Unternehmen Software- und digitale Datenlösungen, um die bestehende Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und Zuhause zu überbrücken und Eltern und Betreuerungspersonen weltweit neue Erkenntnisse zu liefern. Owlet ist der Überzeugung, dass jedes Kind Anspruch auf ein langes, glückliches und gesundes Leben hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.owletcare.com.

