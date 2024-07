München (ots) -"4. Felix & Friends Invitational" im Golfclub BeuerbergGolf-Charity-Event von Felix Neureuther erzielte 350.500 Euro für die Felix-Neureuther-Stiftung und sein neues Umweltschutz-Projekt Naturhelden im Rahmen des Bündnisses Gesunde Erde. Gesunde Kinder.Thomas Müller, Christian Neureuther, Franziska Knuppe, Wolfram Kons, Claude Pizarro, Norbert Dobeleit und zahlreiche weitere Prominente machten sich für die gute Sache stark!Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch unsere Umwelt liegen ihm sehr am Herzen: Felix Neureuther! Der ehemalige Top-Ski-Rennläufer, mittlerweile selbst dreifacher Familienvater, lud auch in diesem Jahr wieder zu seinem Charity-Golfturnier, um Spenden für die von ihm im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Felix-Neureuther-Stiftung zu sammeln. Auch die vierte Ausgabe der sportlichen Veranstaltung, die im herrlichen "Golfclub Beuerberg" im bayerischen Eurasburg über die Bühne ging, war wieder ein voller Erfolg: 350.500Euro standen am Ende des Abends auf dem Spendenscheck, der Felix Neureuther bei der Siegerehrung überreicht wurde. Ein Teil des Geldes fließt in das neue Umweltschutz-Projekt Naturhelden, welches Felix Neureuther mit seinem Vater Christian im Rahmen des Bündnisses Gesunde Erde. Gesunde Kinder. in diesem Jahr gemeinsam gestartet hat, mit dem Ziel, Kinder für die Auswirkungen für Müll in der Natur zu sensibilisieren."Wir hatten heute einen großartigen Tag in der Natur und an der frischen Luft und genau dies möchten wir auch den nächsten Generationen ermöglichen", brachte es Felix Neureuther auf den Punkt. "Deswegen gilt mein Dank allen, die bei diesem Turnier mitgemacht und damit auch unser neues Projekt Naturhelden unterstützt haben." Wie kam er auf die Idee zu diesem Projekt? "300.000 Tonnen Abfall werden deutschlandweit jährlich in der Natur entsorgt. Und seit den 1950er Jahren, als Kunststoff massentauglich wurde, sind geschätzt mehr als sechs Milliarden Tonnen Plastik in die Natur gelangt. Mit dem Programm möchten wir das Bewusstsein und die Wertschätzung der Kinder für die Natur schärfen", erklärte er. "Unser Ziel ist es, für die Kinder einen naturbezogenen Unterricht zu schaffen. Wir versuchen also Projekte umzusetzen, damit der Unterricht auch draußen im Freien stattfinden kann und die Kinder so eine Verbindung zur Natur aufbauen können und wir zudem das Thema Bewegung integrieren. Ich selbst bin noch in der Natur aufgewachsen. In Zeiten der Digitalisierung ist es aber wahnsinnig wichtig, dass die Kinder die Natur nicht nur im "viereckigen Kasterl", sondern hautnah erleben können. Und dass die Kinder wissen, wie sie ihr Leben im Einklang mit der Natur gestalten können. Unser Ziel ist es zudem, dass die Kinder auch etwas über die Natur lernen. Dass sie zum Beispiel wissen, wie die Blumen und die Berge heißen. Und dies eben draußen und nicht an einer Tafel in einem Klassenzimmer oder, in der heutigen Zeit, auf einen Screen projiziert. Es gibt einen Lehrermangel, aber wir wollen dagegen ankämpfen und die Schulen unterstützen."Betonung auf "wir", denn Naturhelden ist quasi auch ein Familienprojekt, denn initiiert wurde es von Felix Neureuther gemeinsam mit seinem Vater Christian: "Wir sind zwei Generationen von Berg-Liebhabern", so Felix. "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Schüler und Schülerinnen von Grund- und Förderschulen der dritten und vierten Klasse für die Auswirkungen von Müll in der Natur zu sensibilisieren, ihnen Strategien zur Müllvermeidung sowie Recycling an die Hand zu geben und sie zu befähigen, ihr eigenes Verhalten und den Zustand ihrer Umgebung reflektiert zu betrachten. Das zweijährige Projekt startet noch in diesem Jahr, im Herbst 2024, und an 500 Schulen bundesweit. Wir möchten damit rund 50.000 Kinder erreichen. Interessierte Schulen können sich schon jetzt online für die kostenlose Teilnahme bewerben."Um dieses Projekt zu unterstützen, traten insgesamt 112 Spieler und Spielerinnen auf dem satten Grün des Golfclub Beuerberg gegeneinander an, darunter auch die Fußball-Stars Thomas Müller und Claude Pizarro, der Produzent und ehemalige Leichtathlet Norbert Dobeleit, Christian Möstl, der Mann von Top-Model Franziska Knuppe, sowie Robert Lübenoff, der Vize-Präsident vom Golfclub Beuerberg und Vorstand der Felix-Neureuther-Stiftung.Felix Neureuther zeigte sich am Ende der Veranstaltung gerührt: "Ich bin einfach nur sprachlos", meinte er. "Es ist der Wahnsinn, wie viel Geld bei meinem vierten Charity Golfturnier zusammengekommen ist." Er hatte sich für die gute Sache quasi selbst versteigert und eine Skitour inklusive Hüttenabend und Übernachtung im Rahmen der Streif in Kitzbühel in einer Skihütte von Falk Raudies brachte stolze 25.000 Euro. Wie sieht für ihn persönlich ein Traumtag in der Natur aus? "Egal wo, Hauptsache draußen. Das ist wichtig, denn drinnen halten es unsere Kids nur schwer aus, sie wollen raus, sie wollen sich austoben. Wir haben zum Glück die Berge vor der Haustüre, das ist unser Spielplatz, und da sind wir sehr dankbar dafür, dass wir das erleben dürfen." Er betonte dann auch noch einmal den Gemeinschaftsgedanken seines Projekts: "Es ist ein Familienprojekt, aber auch ein Projekt mit Robert und Alexander Lübenoff und allen, die sich in der Stiftung engagieren. Wir sind wie eine Familie. Wir ziehen alle am gleichen Strang und haben alle die gleichen Visionen. Und vor allem die gleiche Begeisterung für die Themen Bewegung und Natur." Wie kam es, dass auch Thomas Müller mit dabei war? "Wir haben bereits zusammen gegolft und es hat dieses Mal zeitlich gepasst. Er hat gerade frei, vor dem Trainingsauftakt mit dem FC Bayern, und ich freue mich sehr, dass er gekommen ist", so Felix Neureuther.Thomas Müller zeigte sich vom Event begeistert: "Tolle Gesellschaft, gute Stimmung und sportlich waren wir ein gutes Team."Und dann fügte er schmunzelnd hinzu:Und endlich hat Felix sich einmal Zeit für mich genommen, sonst ist er immer schwer zu greifen." Und: "Ich bin froh, hier dabei sein zu dürfen." Er kam nicht mehr zur Abendveranstaltung, hatte für diestilleAuktionaberetwasBesonderes beigesteuert: handsignierte Original-Fußballschuhe aus der Saison 23/24.Christian Neureuther unterstützte seinen Sohn Felix zu gerne: "Es ist großartig zu sehen, wie Werte weitergegeben werden. Ich war früher mit ihm jeden Tag draußen in der Natur und jeder Tag war ein Abenteuer. Er führt das jetzt mit seinen drei Kindern weiter und nimmt sich viel Zeit für sie. Ich liebe die Natur nach wie vor, am liebsten die Berge. Denn was gibt es Schöneres, als oben vom Berg hinunter zu schauen..."Für Felix war's ein Familientreffen, denn auch seine Tante und Ex-Ski-Star Evi Mittermaier-Brunndobler war mit dabei: "Wenn Felix ruft, dann bin ich immer mit dabei, egal ob auf dem Berg, beim Tiefseetauchen oder eben auf dem Golfplatz", meine sie schmunzelnd. "Ich freue mich sehr, dass er mit seinen Charity-Projekten so viel Erfolg hat und jedes Mal so viel Geld gesammelt wird."Moderiert wurde die Veranstaltung wie in den Vorjahren von RTL-Moderator Wolfram Kons: "Ich begleite Felix Neureuther und seine großartigen Projekte das ganze Jahr über und es ist einfach großartig, was Felix jedes Jahr für den guten Zweck auf die Beine stellt. Ich selbst spiele aus Zeitgründen kein Golf, sondern Tennis, aber ich spreche gerne über die gute Sache."Top-Model Franziska Knuppe spielte zwar nicht das Turnier mit, war aber erneut gerne für die gute Sache gekommen: "Ich spiele noch kein Golf, dafür aber mein Mann. Und wir genießen es jedes Jahr aufs Neue, hier mit dabei zu sein, um Felix Neureuther und diese tolle Truppe hier zu unterstützen. Felix' Engagement ist großartig, vor allem den Aspekt, dass er sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Für solche Charity-Events bin ich gerne zu haben.""Ich freue mich sehr, dass Felix sich erneut entschlossen hat, sein Golfturnier hier im Paradies Beuerberg zu veranstalten", so Robert Lübenoff. "Es ist das schönste Charity-Turnier auf dem schönsten Platz überhaupt. Felix gibt nicht einfach nur sein Gesicht, sondern ist mit Seele und Herz dabei, und das macht den Unterschied."Und sein Sohn Alexander Lübenoff ("lübMEDIA München"), der die Veranstaltung organisiert hatte, fügte hinzu: "Es ist immer wieder ein wunderbares Zusammentreffen von guten Freunden und Partnern von Felix und seiner Stiftung. Ein großer Dank an alle Gäste und an alle, die mitgeholfen haben, auch aus meinem Team, damit dieser Event wieder ein voller Erfolg war. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr."Stammgast beim Turnier ist auch Produzent Norbert Dobeleit: "Es ist immer wieder schön zu sehen, welche wunderbaren Persönlichkeiten sich hier bei Felix & Friends für die gute Sache engagieren."Für kulinarische Highlights sorgte Alexander Winkler, Sohn des verstorbenen Sternekochs Heinz Winkler, mit dem Team der "Residenz Heinz Winkler". Sie versorgten die Golfer am Loch 1 mit "in Miso gebeiztem Lachs". Alexander Winkler führt die "Residenz" heute weiter: "Wir wollen Traditionelles bewahren und Neues entwickeln. Wir sind heute gerne dabei, da es zur Familie Neureuther eine langjährige Verbindung gibt."Am Abend wechselten die Gäste dann das Sport-Outfit gegen Tracht. Als weiteres Highlight traten beim "Bayerischen Abend" mit Siegerehrung (es gewann das Team von Dr. Stephan Werner) die Sänger und Sängerinnen von "The Voice of Germany" Lara Wolf und Marvin Merkhofer auf und danach sorgte Producer und DJ David Banks für Party-Stimmung.Außerdem dabei waren zahlreiche weitere Prominente, darunter zahlreiche Mitglieder des EAGLES Charity Club e.V., u.a. DJ Bobo, Ex-Tennis-Star Philipp Kohlschreiber, der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, die Hausherren Dr. Urs und Isolde Zondler vom Golfclub Beuerberg,Ex-Hochsprung-Ass Carlo Tränhardt, Musikproduzent Thomas M. 