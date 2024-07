Der Fehlstart vom 11. Juli der Falcon-9-Rakete von SpaceX ist aufgearbeitet. Das Unternehmen von Elon Musk plant, noch in diesem Monat wieder Starts durchzuführen. Der 11. Juli 2024 verlief alles andere als nach Plan für SpaceX. Die Falcon'9-Rakete, die an jenem Tag 20 Starlink-Satelliten ins All befördern sollte, hatte Probleme beim Zünden einer zweiten Antriebsstufe. Starlink-Satelliten verglühten in der Erdatmosphäre Diese führten dazu, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...