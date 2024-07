Der Zusammenschluss der Barmenia und der Gothaer schreitet weiter voran. Die Mitgliedervertreterversammlungen beider Unternehmen haben am gestrigen Donnerstag den Fusionsverträgen zugestimmt und am heutigen Freitag unterzeichnen die Vorstände die Verträge. Die Versicherer Barmenia und Gothar biegen auf dem Weg zu ihrem geplanten Zusammenschluss in die Zielgerade ein. So haben die Mitgliedervertreterversammlungen beider Unternehmen zwischenzeitlich die Fusionsverträge gegeben. Wie die Versicherer ...

