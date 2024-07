Nach der großen Fernsehdebatte zwischen Trump und Biden, in der Herausforderer Trump ganz klar als Sieger hervorging, sorgte dies dafür, dass insbesondere "grüne" Aktien wie First Solar unter die Räder kamen. Morgan Stanley spricht von einer Überreaktion des Marktes und sieht in dem Wert großes Kurspotenzial. Spekulationen, dass eine Trump-Regierung versuchen könnte, das Energiewendeprogramm, besser bekannt als Inflation Reduction Act (IRA) rückgängig zu machen, führte dazu, dass die Kurse von Solaraktien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...