Bereits am Dienstag sorgte die Porsche AG für einen Schreckmoment bei den Aktionären. Aufgrund von Überschwemmungen in der Schweiz warnte der Sportwagenhersteller davor, dass die Produktion unter Druck geraten könnte. Mehrere Lieferanten von Aluminiumlegierungen seien von Engpässen betroffen, was auch die eigene Produktion beeinträchtigen und sogar zu vorübergehenden Stillständen führen könnte.Anzeige:Es ist allerdings nicht das einzige Problem, mit dem die Porsche AG (DE000PAG9113) derzeit zu kämpfen hat. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...