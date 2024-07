Hamburg (ots) -Fördermittelverwaltung für Projekte im öffentlichen Sektor - Bereich digitale Transformation und Infrastrukturentwicklung - AT VertragEine Projektentwicklungsgesellschaft in Berlin, die sich auf die Unterstützung von Projekten des öffentlichen Sektors (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/oeffentlicher-dienst/) in den Bereich Digitalisierung, Energie, Mobilität und Bildung spezialisiert hat, sucht aktuell nach einer Leitung der Fördermittelverwaltung und Haushaltsplanung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-foerdermittelmanagement-berlin/30350/), die die Verteilung der Mittel der Bundesministerien überwacht und steuert.Innovativer Arbeitgeber für innovative ProjekteDer Arbeitgeber, welcher zu den Top 100 der innovativsten Mittelständler in Deutschland gehört, fördert im Bereich digitale Transformation und Infrastrukturentwicklung vor allem den ländlichen Raum sowie die Zusammenarbeit mit deutschen und europäischen Partner. Die gesuchte Leitungskraft wird entsprechend eng mit diesen Partnern zusammenarbeiten, um die innovativen Projekte im öffentlichen Sektor zu unterstützen.Leitung - Strategieentwicklung - ControllingGanz konkret wird er oder sie für die strategische Planung und Verwaltung der zur Verfügung stehenden Fördermittel verantwortlich sein und dafür effiziente Strategien zur Mittelverwendung entwickeln und umsetzen, Anträge und Abrechnung koordinieren und den Haushaltsplan überwachen. Darüber hinaus zählt die Titelbewirtschaftung in Bundes- und Landesförderprogrammen sowie das Fördermittelcontrolling zu den Aufgabenbereichen der Leitungsstelle.Diplom-Verwaltungswirte und Betriebswirte gesuchtFür diese attraktive Stelle werden Kandidat*innen mit einem abgeschlossenen Studium als Diplom-Verwaltungswirt*in oder einem Master im Bereich Betriebswirtschaft gesucht, die Erfahrung im Bereich Haushaltsrecht (BHO) sowie der Verwaltung von Fördermitteln und Haushaltsplanung mitbringen.Passenden Leitungskräften wird eine unbefristete Festanstellung mit AT-Vertrag, einem attraktiven Gehalt sowie Möglichkeiten zur beruflichen Förderung geboten.Bei der Suche nach passenden Bewerber*innen wird die Projektentwicklungsgesellschaft aus Berlin Mitte von der Hamburger Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/) unterstützt.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5831377