Die Infineon-Aktie ist gestern aufgrund der Branchenschwäche in den Segmenten Automobil und Industrie, die über 60% des Umsatzes ausmachen, stark gefallen. Dieser Rückgang spiegelt sich in den schlechten Quartalsergebnissen von Wettbewerbern wie NXP und STM sowie von Automobilriesen wie Tesla, Nissan und Ford wider. Im Gegensatz dazu meldete Hyundai Motor, ein wichtiger Kunde, Rekordgewinne, was einige Bedenken hinsichtlich des Automobilsektors zerstreut. Infineon hat seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 bereits zweimal nach unten korrigiert, was höchstwahrscheinlich auf die Schwäche des Endmarktes zurückzuführen ist. Wir revidieren unsere Umsatzprognose für das GJ24 nach unten und erwarten nun einen Rückgang von 9,5% gegenüber dem Vorjahr sowie eine Verringerung der EBIT-Marge von 19,8% auf 19,0%, um den anhaltenden Herausforderungen der Branche Rechnung zu tragen. Aufgrund der Stärken von Infineon in den Bereichen Automotive, Power Management und IoT rechnen wir jedoch mittelfristig mit einem CAGR von 10%. Folglich hält mwb research an einem Kursziel von EUR 40,00 fest, was einem Aufwärtspotenzial von 31% entspricht, und stuft die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG