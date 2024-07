Gamer:innen müssen sich in den kommenden Monaten (und vielleicht sogar Jahren) auf Verzögerungen bei Videospielen einrichten. Der Grund: Der Streik der Synchronsprecher:innen könnte die Projekte in Gefahr bringen. Die SAG-AFTRA hat den Streik ausgerufen. Dabei handelt es sich um die Screen Actors Guild und die American Federation of Television, die zusammen als Gewerkschaftseinheit in den USA auftreten. Durch den Streik legen mehr als 2.500 Performer:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...