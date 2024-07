Der Preis für Bitcoin könnte sich bis 2050 ver-44-fachen, erwartet VanEck in einer aktuellen Studie. Dafür sind jedoch einige Hürden zu nehmen.In einem kühnen Ausblick auf die Zukunft der globalen Finanzen attestiert der Vermögensverwalter VanEck der Kryptowährung Bitcoin eine beeindruckende Zukunft. Der Investment Manager, der auch Bitcoin- und Ether-ETFs anbietet, rechnet damit, dass auf Bitcoin bis zum Jahr 2050 bis zu 10 Prozent des internationalen Handels und 5 Prozent des lokalen Handels entfallen könnte. Diese Prognose ist eingebettet in einen umfassenden Bericht, der sowohl das Potenzial als auch die Herausforderungen von Bitcoin beleuchtet. Wenn die Dinge so laufen, wie VanEck es …