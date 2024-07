Wie bereits in den vergangenen Quartalen wird die Commerzbank erst einige Zeit nach der Deutschen Bank ihre Zahlen präsentieren. Bei der Deutschen Bank kam es nach Zahlen zum Abverkauf. Was können Anleger bei den Konkurrenten aus Frankfurt erwarten? Übernächste Woche, am 7. August, ist es endlich soweit, die Commerzbank öffnet ihre Bücher.Um mehr als acht Prozent gab die Aktie der Deutschen Bank am Mittwoch nach. Mit der Zahlenvorlage wurde ein Verlust aufgrund der milliardenschweren Postbank-Rückstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...