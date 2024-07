Vossloh hat für das zweite Quartal gute Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 292 Mio. Euro, vor allem aufgrund einer vorübergehenden Schwäche bei den Auslieferungen von Befestigungssystemen in China, und das EBITDA ging auf vergleichbarer Basis auf sehr hohem Niveau zurück. Dennoch erzielte das Unternehmen eine gute EBITDA-Entwicklung (+21 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr) mit Verbesserungen in allen Segmenten. Der Auftragseingang von 420 Mio. Euro im zweiten Quartal (+22% gegenüber dem Vorjahr) war weiterhin beeindruckend, mit einem hohen Book-to-Bill-Verhältnis von 1,44x, was eindeutig auf weiteres Wachstum hindeutet. Der Rekordauftragsbestand in Höhe von 906 Mio. Euro (75% des Umsatzes in 2023) schafft Transparenz bis ins Geschäftsjahr 2025 und zeigt, dass Vossloh weiterhin zu den Profiteuren der grünen Mobilität und der damit verbundenen großen Investitionsprogramme weltweit gehört. Vor dem Hintergrund des wachsenden Auftragsbestands bestätigen die Analysten von mwb research ihr KAUFEN-Rating mit einem erhöhten Kursziel von 57,00 Euro (alt: 52,00 Euro). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG