London (www.anleihencheck.de) - Durch den Rückzug von Joe Bidens Präsidentschaftskandidatur gewinnt das Rennen ums Weiße Haus wieder an Spannung, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management.Derweil gebe es Spekulationen über einen ersten Zinsschritt der US-Notenbank bereits in der nächsten Woche. Was denke Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management, darüber? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...