© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Das hohe Handelsvolumen am Aktienmarkt beschert dem Börsenbetreiber Nasdaq ein explosives Umsatzwachstum. Die Anteile klettern auf ein neues Mehrjahreshoch!Die Aktie des Börsenbetreibers Nasdaq, Anbieter der gleichnamigen Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite, ist am Donnerstag auf ein neues Mehrjahreshoch geschossen. Die Anteile profitierten von einem bärenstarken Quartalsergebnis und einem starken Umsatzanstieg, der vor allem der regen Aktivität an den Handelsplätzen des Unternehmens zu verdanken ist. Explosiver Umsatzanstieg, aber ... Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der Umsatz des Mitbewerbers der Deutschen Börse um 29,7 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu. Damit …