Die H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio gaben heute die Verfügbarkeit des Lumipulse G GFAP Assays für die vollautomatischen LUMIPULSE G Immunoassay-Systeme mit wahlfreiem Zugriff bekannt. Der ausschließlich zu Forschungszwecken bestimmte (RUO) Assay ist ab sofort in den Vereinigten Staaten verfügbar und wird ab September dieses Jahres auch in Japan, Europa und anderen Regionen* erhältlich sein. Der Chemilumineszenz-Enzym-Immunoassay (CLEIA) ermöglicht die quantitative Messung des glialen fibrillären sauren Proteins (GFAP) in menschlichem Plasma und Serum in nur 35 Minuten.

"2023 haben wir bereits zwei neue wichtige Neuroassays für den RUO-basierten Nachweis von Neurofilament Light (NfL) und pTau 217 eingeführt", sagte Goki Ishikawa, Präsident und CEO von Fujirebio Holdings, Inc. "Mit dem Lumipulse G GFAP setzen wir unser Engagement im Bereich der biomarkerbasierten Tests für neurologische Erkrankungen fort und bekräftigen damit unser Bestreben, sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Routine eine wichtige Rolle als Partner zu spielen."

Der Lumipulse G GFAP-Assay wird es der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den Fachleuten der klinischen Forschung ermöglichen, den potenziellen klinischen Nutzen dieses vielversprechenden astrozytären Biomarkers für neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit und hirnbedingte akute traumatische Verletzungen oder Schlaganfälle weiter zu untersuchen und zu verstehen.1

Mit der vollautomatisierten LUMIPULSE G-Plattform mit wahlfreiem Zugriff können Fachleute GFAP auf benutzerfreundliche und zuverlässige Weise messen. Diese standardisierte Immunoassay-Plattform ist in Labors für Routine- und Forschungstests von Biomarkern für neurologische Erkrankungen bereits weit verbreitet. Der neue Assay erfüllt die notwendigen Qualitäts-, Durchsatz- und regulatorischen Anforderungen, um potenzielle Routinetests für GFAP in Kombination mit anderen Tests aus dem Fujirebio-Menü für Neuro-Biomarker zu unterstützen.

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied der H.U. Group Holdings Inc., ist ein weltweit führendes Unternehmen für hochwertige In-vitro-Diagnostik (IVD) mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Forschung, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung von robusten IVD-Produkten.

Fujirebio war das erste Unternehmen, das vor über 25 Jahren Liquor-Biomarker unter der Marke Innogenetics entwickelte und vermarktete.Fujirebio bietet ein umfassendes Angebot an manuellen und vollautomatischen Tests für neurologische Erkrankungen und arbeitet kontinuierlich mit Organisationen und klinischen Experten auf der ganzen Welt zusammen, um neue Wege für eine frühere, einfachere und vollständigere neurodegenerative Diagnostik zu entwickeln.Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com/neuro.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Fujirebio-Vertreter nach der Verfügbarkeit dieses Produkts in Ihrem Land.

Lumipulse ist eine eingetragene Marke von Fujirebio Inc.

