Mog Coin und Popcat explodieren: WienerAI Presale endet in fünf Tagen

Die Marktbreite steigt um 4 Prozent. Bitcoin legt sogar etwas fester zu und ist zurück über 67.000 US-Dollar. Der Marktsentiment-Indikator Fear & Greed wechselt von Neutral zu Gier. Altcoins legen mitunter noch deutlich stärker zu. Insbesondere ausgewählte Meme-Coins offenbaren wieder relative Stärke. Dazu gehören Mog Coin, Popcat oder auch WienerAI.

Popcat legt in den letzten 24 Stunden um rund 13 Prozent zu. Damit schießt der Solana-basierte Meme-Coin auch auf Wochensicht wieder kräftig ins Plus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 850 Millionen US-Dollar und POPCAT ist zurück in der Top 80.

Derweil kehrt auch der Mog Coin ein weiteres Mal in die Top 100 zurück. Nach starken Gewinnmitnahmen verließ MOG kurzfristig die illustre Auswahl der hundert wertvollsten Kryptowährungen. MOG wird nun mit 650 Millionen US-Dollar bewertet, mit einem Kursplus von rund 12 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Doch viel Potenzial haben mitunter auch neue Coins. Der Krypto-Presale von WienerAI setzt dabei auf eine spannende Mischung aus Memes und KI.

Meme-Coin-Tipp: Bullisches Momentum für WienerAI

Der Presale von WienerAI ($WAI) neigt sich mittlerweile schnell dem Ende zu. Weniger als fünf Tage verbleiben für potenzielle Anleger, um in diesen innovativen Meme-Coin zu investieren. Seit dem Start des Vorverkaufs vor drei Monaten hat WienerAI über 8 Millionen US-Dollar eingenommen.

WienerAI kombiniert künstliche Intelligenz mit dem Konzept der Meme-Coins und plant die Einführung eines KI-gestützten Krypto-Handels-Chatbots. Dieser soll den Handel für Nutzer erheblich vereinfachen. Der erfolgreiche Vorverkauf deutet auf ein hohes Potenzial hin, denn die initiale Nachfrage ist immens.

Der Meme-Coin-Sektor, der 2024 stark im Trend lag, verzeichnete zuletzt deutliche Rückgänge. Shiba Inu ($SHIB), Bonk ($BONK) und Floki ($FLOKI) verloren in der letzten Woche deutlich an Wert. Bei MOG und POPCAT gibt es heute eine kräftige Gegenbewegung. In diesem unsicheren Marktumfeld suchen Anleger nach neuen Chancen, die sich bei einer möglichen Erholung ergeben könnten. Neue Coins rücken in den Fokus, WienerAI ist eine vielversprechende Option.

WienerAI hat es sich laut Whitepaper zur Aufgabe gemacht, den Krypto-Handel durch die Integration eines benutzerfreundlichen KI-Chatbots zu modernisieren. Dieser Bot ist darauf ausgelegt, erfolgreiche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und fundierte Begründungen für seine Vorschläge zu liefern. Die integrierte Swap-Funktion ermöglicht es den Nutzern, direkt innerhalb der App zu handeln, ohne diese verlassen zu müssen. Die prädiktive Technologie des Bots analysiert die Märkte und identifiziert potenzielle Gewinner, während unvoreingenommene Analysen und Begründungen fundierte Entscheidungen ermöglichen sollen. Diese fortschrittlichen Funktionen und das benutzerzentrierte Design prädestinieren WienerAI als Tool für Krypto-Trader.

Der Presale von WienerAI umfasst insgesamt 69 Milliarden WAI-Token, von denen 20,7 Milliarden im laufenden Vorverkauf angeboten werden. Teilnehmer können $WAI mit ETH, USDT, BNB oder Kredit- und Debitkarten kaufen. Die Möglichkeit, Token sofort nach dem Kauf zu staken, hat bereits 7,3 Milliarden $WAI im Wert von rund 5,3 Millionen US-Dollar im Staking gesperrt. Um die Integrität zu gewährleisten, wurde WienerAI vollständig von SolidProof geprüft.

Mit einem eingesammelten Kapital von über 8 Millionen US-Dollar und einer wachsenden Twitter-Community von fast 20.000 Mitgliedern setzt WienerAI auf einen viralen Hype. Früh-Investoren profitieren bereits von Buchgewinnen, während das Staking auf Ethereum eine Rendite von etwa 150 Prozent APY bietet. Doch in fünf Tagen endet der Presale. Dann übernimmt der öffentliche Handel die Bewertung, sodass für einen Einstieg zum fixen Preis etwas Eile geboten scheint.

