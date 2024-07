Die Zeit wird knapp: WienerAI Token nur noch 6 Tage erhältlich

Eine neue Ära im Crypto Trading steht vor der Tür: Das Kryptoprojekt WienerAI wird seinen Vorverkauf schon in 6 Tagen schließen und dann auf den dezentralen Börsen starten. Mit einer bisherigen Investitionssumme von über 7 Millionen US-Dollar wollen die Entwickler rund um den Memecoin mit einem neuen Tool eine bahnbrechende Neuerung beim Handel auf dezentralen Börsen einläuten. Durch die Verbindung von einem Meme-Coin-Projekt mit einem KI-Handelsbot ergeben sich neue Chancen für Crypto-Trader, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener.

Launchingpreis fixiert

Die Entwickler haben sich dazu entschlossen, den Preis für den Cryptoken in der finalen Vorverkaufsstufe mit dem Launching-Preis auf den dezentralen Börsen zu vereinheitlichen. Daher kann der Token derzeit noch um $0,00073 für den Rest der Presale-Phase gekauft werden. Viele Experten und Analysten erwarten, dass der Preis unmittelbar nach dem Launch in die Höhe schießen wird. Deshalb kaufen viele jetzt die letzten Vorverkaufstokens, um beim Start schnell in die Gewinnzone zu kommen. Schon ein Einstieg wenige Minuten nach dem Launch könnte den Kaufdruck dermaßen erhöht haben, dass man schon das Doppelte pro Token ausgeben muss.

Hier zur Kaufmöglichkeit des WienerAI Token.

Der aktuelle Krypto-Markt

Nach einem deutlichen Rückgang des Kryptomarktes am gestrigen Tag zeigt sich heute wieder leichte Entspannung. Bitcoin hat sein Niveau über 67.000 US-Dollar wieder erlangt, und auch nahezu der gesamte restliche Kryptomarkt ist grün gefärbt. Heute wir außerdem der Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf der Bitcoin Conference sprechen, was die Gerüchte noch weiter anheizt.

https://x.com/rovercrc/status/1816781507882795234

Ethereum scheint sich von seinem ersten ETF-Schock zu erholen, nachdem in den ersten Tagen deutlich mehr Abflüsse als ETF-Zuflüsse generiert wurden. Aktuell liegt der Ethereum-Kurs bei 3.260 US-Dollar, mit einer Steigerung von mehr als 2,5% in den letzten 24 Stunden. Nach dem Launch der ETFs brach der Kurs von über 3.500 US-Dollar auf rund 3.100 US-Dollar ein. Jüngste Transaktionen, wie der Transfer von 485,6 Millionen Dollar von Grayscale zu Coinbase und der Erhalt von 14,8 Millionen Dollar von Coinbase Prime, was zu einem Nettoabfluss von 135.662 $ETH im Gesamtwert von 470,8 Millionen Dollar führte, haben wahrscheinlich zu diesem Rückgang beigetragen.

Auch im Memecoin-Sektor zeigen sich wieder bullishe Entwicklungen. So konnte etwa MOG Coin mit einer Steigerung von 7,9% in die Top 100 Kryptowährungen einsteigen, oder auch BRETT nahezu 10 % zulegen.

Aussichten: Mittelfristig gut, kurzfristig gemischt

Die kurzfristige Volatilität des Marktes birgt für die Investoren viele Herausforderungen. Daher halten immer mehr Anleger ICOs von Kryptowährungen als gute Gelegenheit, von kurzfristigen Gewinnen nach dem Start und später vom mittelfristigen Entwicklungspotenzial der jungen Kryptowährungen zu profitieren.

WienerAI kann mit seiner Aufstellung als Kombination zweier gehypter Narrative des Kryptowährungsmarktes den Nerv vieler Investoren treffen. Das Memecoin-Maskottchen des Dackels, gemischt mit dem Wiener Würstchen sowie dem AI-Narrativ rund um künstliche Intelligenz, bringt eine äußerst wettbewerbsfähige Kombination auf den Markt. Vor allem die Integration von künstlicher Intelligenz in einen Trading-Bot bringt ein Novum auf den Markt, welches sich schon viele Kryptoanleger lange wünschen. Durch einfache Spracheingaben analysiert die künstliche Intelligenz im Hintergrund die Handelsverläufe, Smart Contracts und andere Faktoren rund um die Coins und kann damit in Sekundenschnelle einen optimalen Handelsvorschlag bieten. Darüber hinaus profitieren Händler von Schutzmaßnahmen gegen MEV-Bots und null Handelsgebühren bei der Nutzung von WienerAI.

Hier WienerAI Token sichern.

Teil der Community werden

Die Community rund um WienerAI, liebevoll "Sausage Army" genannt, wächst stetig und hat auf der Social-Media-Plattform X bereits knapp 16.000 Follower erreicht. Um über die aktuellen Entwicklungen informiert zu bleiben, sollten Interessenten dem Kanal auf X und auf Telegram folgen.

Investoren, die sich noch vor dem Launch Token sichern wollen, können diese über die offizielle Website mit dem Buying Widget in Ethereum, USDT oder BNB kaufen. Auch der Kauf über Bank oder Kreditkarte ist möglich.

Für langfristige Anleger bietet sich das Staking an, wobei derzeit noch 64% APY geboten werden. Jedoch raten viele Experten bereits davon ab, um sich die Möglichkeit eines Ausstiegs nach einem kurzfristigen Preisanstieg nach zwei bis drei Tagen nicht entgehen zu lassen. Gestakte Token bleiben für sieben Tage nach dem Launch im Staking-Vertrag gesperrt.

Nur noch 6 Tage im Vorverkauf - Jetzt noch Vorverkaufstokens kaufen und vom Bullrun in der zweiten Jahreshälfte profitieren.

Hier zu WienerAI und die letzten Vorverkaufstoken sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.