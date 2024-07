Braunschweig (ots) -An unserem Produktionsstandort in Nordstemmen wurde heute gemeinsam mit Vertretern aus Industrie und Politik das Richtfest für ein modernes Silo für Kristallzucker begangen. Das Silo ist ein weiterer Baustein für Nordzucker Transporte zu sparen und damit den CO2-Fußabdruck der Produkte nachhaltig zu senken."Unsere Kunden zuverlässig und nachhaltig mit regional erzeugtem Zucker zu versorgen ist für uns ein sehr wichtiges Ziel. Durch das neue Silo in Nordstemmen vermeiden wir externe Zwischenlager und reduzieren LKW- Transporte. Somit verbessern wir Schritt für Schritt unseren ökologischen Fußabdruck, durch weniger LKW-Transporte. Über die kürzeren Entfernungen zu unseren Kunden verringern wir außerdem weiter den CO2-Fußabdruck unseres Zuckers und schonen die Umwelt. Die Investition in das neue Silo in Nordstemmen ist dabei nur ein Baustein in unseren niedersächsischen Werken auf dem Weg in eine klimaneutrale Zuckerproduktion", erklärt Vorstandsmitglied Alexander Godow, Chief Operating Officer bei Nordzucker.Mit dem neuen Zuckersilo von 80.000 Tonnen Lagerkapazität, das entspricht rund 3.200 LKW-Ladungen, errichtet Nordzucker eins der größten Zuckersilos in Deutschland. "Mit dem Bau bekommen wir im Werk deutlich mehr Lagerraum für Zucker", so Elmar Kuhnt, Head of Sugar Factory Nordstemmen. "Wir müssen weniger Zucker in andere Silos transportieren, können mehr Zucker vor Ort lagern und sparen dadurch nicht nur Zeit und Lagerkosten, sondern auch Transportwege."Der Neubau im Werk Nordstemmen wird 80.000 Tonnen Zucker aufnehmen können. Für diese Zuckermenge werden ca. 560.000 Tonnen Zuckerrüben in gut einem Monat Kampagne verarbeitet. Die Höhe des Silos inklusive des Silodaches mit der Zuführung beträgt rund 53 Meter und ist damit nur knapp höher als die anderen Silos. So passt sich das neue Silo gut in das Werksbild ein. Die runde Silowand in einer Dicke von rund 70 Zentimetern - inklusive Hülle, Isolierung und Heizsystem - umspannt einen Innendurchmesser von 56 Metern. In die Wand und den Boden wurden insgesamt über 8.000 Kubikmeter Beton eingebracht. Für diese Menge mussten etwa 1.000 LKW die Baustelle anfahren und mit Beton versorgen.Im Werk Nordstemmen ist der Bau des neuen Silos mit seinen positiven Effekten eingebettet in verschiedene Maßnahmen insbesondere zur Verbesserung der Energieeffizienz. Nach der Einweihung einer neuen fluorgasfreien Energieverteilungsanlageim letzten Jahr gemeinsam mit dem Niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies, stehen weitere Projekte auf dem Plan. Dazu gehört die Brüdenkompression sowie zwei neue Verdampfer, um die Energieeffizienz weiter zu erhöhen. "Einsparen von Energie ist ein wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit bei Nordzucker. An diesem Prozess sind alle Standorte beteiligt. Das 80.000-Tonnen-Silo im Werk Nordstemmen wird sicher seinen Beitrag dazu leisten", resümiert Elmar Kuhnt.Presseinformation auf der Website in Deutsch (https://www.nordzucker.com/de/the-sugar-company/news-center/)Press Release as pdf on the website in English (https://www.nordzucker.com/en/the-sugar-company/news-center/)NordzuckerNordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus Rübe und Rohr. Der Konzern gewinnt Produkte in verschiedenen Formen, wie beispielsweise Weißzucker, Biozucker, Rohzucker, Raffinade, Spezialitäten sowie flüssige Zucker. Darüber hinaus stellt Nordzucker Futtermittel, Melasse, Düngemittel und Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie Strom her. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro.Das Unternehmen ist weiter auf Wachstumskurs und erweitert das Portfolio um pflanzenbasierte Proteine, insbesondere aus der gelben Erbse aus regionalem Anbau. Hierfür soll 2026 in Groß Munzel, Niedersachsen, Deutschland, ein neues Werk in Betrieb gehen.Nordzucker produziert in vielen Aspekten bereits jetzt nachhaltig: Aus regionalem Anbau, mit kurzen Transportwegen, unter höchsten Qualitäts- und Sozialstandards und mit restloser Verwertung der Ackerfrüchte. Bis spätestens 2050 soll die gesamte Produktion CO2-neutral sein.Nordzucker verpflichtet sich zur Nachhaltigkeit, vom Landwirt bis zum Verbraucher und macht Nachhaltigkeit zum prägenden Bestandteil des Unternehmens.Exzellente Produkte und Services, Wachstumsperspektiven und stetige Verbesserungen sind der Antrieb für ein engagiertes und internationales Team von mehr als 3.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 21 europäischen und australischen Standorten.