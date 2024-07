Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Japanische Yen hat in den letzten Tagen zugelegt, während der USD/JPY im laufenden Aufwärtstrend eine deutliche Korrektur erfuhr, so die Experten von XTB.Die Stärke des JPY sei auf die steigenden Chancen zurückzuführen, dass die Bank of Japan auf ihrer Sitzung am Mittwoch nächster Woche eine Zinserhöhung beschließen werde. An den Geldmärkten liege die Wahrscheinlichkeit, dass die BoJ bei der kommenden Sitzung eine Zinserhöhung um 10 Basispunkte beschließe, derzeit bei etwa 65%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...