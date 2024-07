Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: AMS-Osram | Mercedes | Thyssen & was ist jetzt mit dem "Dip" - kaufen oder ignorieren - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - leichte Erholung Tops & Flops - Rheinmetall vorne Nasdaq Inc. - Allzeithoch! 3M - Gute zahlen eröffnen neue Chance Alphabet - OpenAI greift bei Suchmaschinen an Apple - iPhnoe schwächelt mal wieder in China TSMC - nach zweit Tagen Hurricane-Pause fällt die Aktie Hermes - Ausnahmen bestätigen die Regel EssilorLuxottica - steigt Meta ein - AMS Osram - Turnaround nimmt Formen an Mercedes Benz - schlechte Zahlen haben kaum Folgen BASF - Quartalsbericht lässt Aktie einbrechen Traton - positive Überraschung Hensoldt - volle Auftragsbücher vs. größerer Verlust Thyssenkrupp - das Trauerspiel nimmt kein Ende Nordex - Goldman erhöht Kursziel Musterdepot - Hexatronic legt wieder zu Zuschauerfragen