Für den Bitcoin steht ein entscheidendes Wochenende bevor, denn die Kryptowährung könnte ausgerechnet wegen der Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump einen Kurssprung machen. Das müssen Anleger jetzt dazu wissen. Alle Augen auf das Wochenende gerichtet In Nashville findet seit Donnerstag die alljährliche Bitcoin-Konferenz statt, auf der sich das Who's Who der Kryptoszene trifft. In diesem Jahr ebenfalls Gast: Der amerikanische Präsidentschaftskandidat ...

