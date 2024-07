Das Ziel des Alternativen Investmentfonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15: über Investitionen in erneuerbare Energien die Energiewende fördern und Anlegern stabile Ertragsmöglichkeiten bieten.In Zeiten wachsender Umweltbewusstheit und eines verstärkten Fokus auf nachhaltige Entwicklung stehen erneuerbare Energien im Mittelpunkt der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Diskussion. Für Privatanleger bietet der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 eine Gelegenheit, in diese zukunftsträchtige Branche zu investieren und dabei sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele zu verfolgen. Seit dem Vertriebsstart Ende Mai 2024 hat der Fonds bereits einen Platzierungsstand von rund fünf Millionen Euro erreicht, was das große Interesse und das Vertrauen der Anleger in dieses nachhaltige Investment unterstreicht.Die Zukunft im Blick: Erneuerbare Energien als InvestmentchanceDer ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 ist ein alternativer Investmentfonds (AIF), der gezielt in Solar- und Windparks investiert, die sich hauptsächlich in Deutschland befinden. Diese Investitionen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern bieten auch stabile Ertragsmöglichkeiten, die weniger von den Volatilitäten der globalen Finanzmärkte abhängig sind. Zu den Projekten im Startportfolio gehört der Solarpark Margarethenried in Bayern ...

