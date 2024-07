© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Der KI-Pionier will seine neue Internetsuche zunächst mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern testen. Im Gegensatz zu Google soll SearchGPT eine Internetsuche im Dialogmodus ermöglichen.ChatGPT-Entwickler OpenAI testet mit einer kleinen Gruppe an Nutzern eine eigene Suchmaschine. Die neuen Suchfunktionen versprechen aktuellere Informationen und direkte Links zu Quellen, und könnte das von Alphabets Google dominierte Geschäft ordentlich aufrütteln. "Wir starten mit einer kleinen Gruppe von Nutzern und Herausgebern, um Feedback zu erhalten", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. "Während dieser Prototyp nur vorübergehend ist, planen wir, die besten dieser Funktionen in Zukunft direkt …