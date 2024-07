Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Ökotest (8/2024) werden gleich zwei Lidl-Produkte aus dem Food-Bereich mit dem Gesamturteil "Sehr gut" ausgezeichnet. Dazu gehört das "Vita D'Or Reines Rapsöl", das mit seinen sehr guten Inhaltsstoffen punktet. Das Öl gehört mit einem Preis von 1,39 Euro pro Liter zu den günstigsten Testsiegern unter den 16 getesteten konventionellen und raffinierten Rapsölen.Ebenso überzeugen die "Grafschafter Mehrkorn Toastbrötchen" mit sehr guten Inhaltsstoffen. Mit einem Preis von 0,17 Euro pro Stück (1 kg = 2,95 Euro) sind die Toastbrötchen des Frische-Discounters die günstigsten im Spitzenfeld und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.Auch in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (8/2024) schneidet ein Lidl-Produkt hervorragend ab: Das Mineralwasser der Eigenmarke "Saskia Classic" wird mit "Sehr gut" (1,4) bewertet. Das Wasser, das aus der Quelle Jessen in Sachsen-Anhalt stammt, besticht durch seine Reinheit und seinen Geschmack. Mit einem Preis von 0,19 Euro pro Liter gehört es zu den Preis-Leistungs-Siegern - hier kann man, vor allem an den heißen Sommertagen, beherzt zugreifen.Spa-Momente für zuhause: Auch im Near-Food-Bereich kann Lidl zum wiederholten Male punkten. Der "Cien Spa Moments Duschschaum Woody Orange Flower Fragrance" wird von der Ökotest-Redaktion mit "Gut" bewertet und überzeugt durch seine guten Inhaltsstoffe. Mit 2,49 Euro pro 200 Milliliter (1 Liter = 12,45 Euro) gehört das Produkt zu den günstigeren im Test.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5831637