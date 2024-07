Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Aufwärtstrend an der Börse. Trotz eines Rückgangs beim Absatz und Umsatz im ersten Quartal 2024 stieg der Aktienkurs um 0,5 Prozent auf 105,20 Euro. Dies geschah vor dem Hintergrund einer allgemeinen Normalisierung der Auftragslage in der Automobilbranche nach dem Boom während der Covid-Pandemie. Volkswagen präsentierte einen Gewinn je Aktie von 6,52 Euro, was zwar unter dem Vorjahreswert lag, aber von Analysten positiv aufgenommen wurde.

Prognosen und Ausblick

Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von 29,76 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 139,80 Euro, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Die Investoren scheinen trotz der kurzfristigen Herausforderungen zuversichtlich zu bleiben, was sich in der stabilen Entwicklung des Aktienkurses widerspiegelt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet, um die weitere Entwicklung des Automobilriesen zu beurteilen.

Volkswagen Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...