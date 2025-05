Die Volkswagen-Vorzugsaktie ist nach Vorlage der Q1-Zahlen am Mittwoch (-2,4%) unter Druck geraten und auf 95,44 EUR zurückgefallen. Rückblick: Ein Gewinneinbruch von 41% im ersten Quartal hat am Mittwoch die VW-Aktie belastet. Zwar konnten sich die Vorzüge nach einem schwachen Start noch einmal an die 50-Tage-Linie heranschieben, drehten dort ...

