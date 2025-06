wO Börsenlounge - Die Woche: Vom Paukenschlag bei VW, fallenden Solar-Aktien und einem Leitfaden zu Anleihen

VW präsentiert noch von Tesla ein sereienreifes Robotaxi. Ein Schachzug, den kaum einer auf dem Zettel hatte. Die US-Solarwerte rauschen in den Keller. Eine Aktie allerdings zu Unrecht und die ist schon im Depot!Nach drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen haben die Anleger an der deutschen Börse das Steuer herumgerissen. Dennoch verbleibt auf Wochensicht ein deutliches Minus, während die Unsicherheit über eine potenzielle US-Beteiligung an einem Nahost-Krieg die Märkte fest im Griff hält. Die Spannungen im Nahen Osten haben auch zum Wochenausklang die Märkte dominiert. Die zentrale Frage lautet nun: Werden die USA militärisch in die Region eingreifen? Präsident Donald Trump hat angekündigt, …

