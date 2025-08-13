Die Marke Volkswagen Pkw hat bei der jährlichen Preisanpassung für das Modelljahr 2026 seine Elektroautos der ID.-Reihe ausgenommen. Die meisten Verbrenner werden zum 21. August hingegen teurer, im Schnitt um 1,5 Prozent. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf das entsprechende Schreiben des Autobauers an die Volkswagen-Händler. Zum 21. August werden die Verbrenner-Modelle im Durchschnitt um 1,5 Prozent teurer, womit VW unterhalb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net