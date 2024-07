Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine gesunkene Inflation und ein robustes Wachstum geben noch kein klares Signal für die Geldpolitik, so die Analysten der Helaba.Dennoch dürfte die Bank of England ihren Leitzins demnächst erstmals senken.Mittlerweile sei die Gesamtteuerung auf die Zielmarke der Notenbank von 2,0% gesunken. Allerdings liege die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel mit 3,5% trotz Halbierung auf hohem Niveau. Vor allem im Dienstleistungssektor sei der Preisanstieg noch deutlich. Letzterer werde nicht zuletzt von der Lohnentwicklung getrieben. Zwar würden die Löhne weiterhin kräftig wachsen, aber der Trend gehe eindeutig nach unten, zumal sich die Lage am Arbeitsmarkt allgemein verschlechtert habe. Da das aktuelle Leitzinsniveau von 5,25% insgesamt als restriktiv angesehen, könnten erste Zinssenkungen schon allein eher als Normalisierung denn als Lockerung angesehen werden. ...

