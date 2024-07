© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Die PCE-Inflationsdaten fielen im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen aus. Nur bei der Kernrate im Vergleich zum Vorjahr gab es eine kleine Überraschung.Nachdem es die US-Wirtschaftsdaten am Donnerstag verpasst haben, die derzeit erhitzten Gemüter am Aktienmarkt zu beruhigen, mussten es vor dem Wochenende die PCE-Inflationsdaten richten. Die gelten als das bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank. Rufe nach Zinssenkungen werden lauter Angesichts einer Reihe sich verschlechternder Wirtschaftsdaten, darunter auch die Beschäftigung am Arbeitsmarkt, wächst der Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen rasch zu senken - gleichzeitig steht die Fed in der Pflicht, ihr Inflationsziel von zwei …