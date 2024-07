Hongkong (ots/PRNewswire) -HOOKII (https://hookii.com/?utm_source=pr&utm_medium=de_prnewswire&utm_campaign=preorder), ein innovationsorientierter Marktführer in der Branche der intelligenten Robotergeräte, ist stolz darauf, die Einführung des bahnbrechenden Rasenmäherroboters der Neomow X-Serie (https://hookii.com/products/neomow-x-robotic-lawn-mower?country=de&utm_source=pr&utm_medium=de_prnewswire&utm_campaign=preorderhttps:/hookii.com/products/neomow-x-robotic-lawn-mower?country=de&utm_source=pr&utm_medium=de_prnewswire&utm_campaign=preorder) bekannt zu geben. Ausgestattet mit fortschrittlichem LiDAR SLAM und einem KI-gesteuerten Bildverarbeitungssystem ermöglicht die Neomow X-Serie eine einfachere Einrichtung ohne Kabel, eine präzise, zentimetergenaue Navigation und eine intelligente Hindernisvermeidung. Dieser revolutionäre Mäher sorgt für eine mühelose Rasenpflege wie nie zuvor und lässt Ihren Rasen makellos aussehen.3D LiDAR SLAM und Sichtnavigation: Freuen Sie sich auf ein konstant zuverlässiges Mähen mit vollständiger Abdeckung des Rasens ohne erkennbare Fehlstellen. Dieser Rasenmähroboter der dritten Generation macht dank seiner fortschrittlichen LiDAR-Technologie herkömmliche Begrenzungskabel und Signalstationen überflüssig.Präzise dynamische Hindernisvermeidung: Die Neomow X-Serie weicht Hindernissen nahtlos und selbstständig aus und schützt so sowohl Ihren Rasen als auch den Mäher. Er verfügt über ein 360-Grad-Laserradar mit extrem breitem Sichtfeld, eine 70-Grad-Sichterkennung und einen Weitwinkelschutz für die vordere Stoßstange.30 - 85 mm (1,2 - 3,3 Zoll) Schnitthöhe: Mit der Höhenanpassung in der App können Sie Ihre Rasenschnittpräferenzen anpassen, die Gesundheit des Rasens verbessern und ein gleichmäßig getrimmtes Ergebnis erzielen.Schneidscheibenkonstruktion gegen Verstopfungen: Die Neomow X-Serie passt sich automatisch dem Bodenprofil an und sorgt so für ein hervorragendes, holperfreies Mäherlebnis auf jedem Terrain.Mehrfachzonen- und Sperrzonenmanagement: Passen Sie Ihre Rasenpflege an, indem Sie verschiedene Zonen verwalten und Sperrzonen festlegen. Die Neomow X-Serie bewegt sich frei und effizient durch Ihren Garten.Der Roboterrasenmäherserie Neomow X umfasst drei Modelle: Neomow X Lite, Neomow X und Neomow X Pro. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Spezifikationen:Neomow X Lite Neomow X Neomow X ProMax. Mähfläche 2.000 \u33a1 (0,5 Acre) 4.000 \u33a1 (1 Acre) 6.000 \u33a1 (1,5 Acres\uff09Mähfläche pro Ladung 600 \u33a1 600 \u33a1 900 \u33a1Mähhöhe 30 mm - 85 mm \uff081,2 - 30 mm - 85 mm \uff081,2 - 30 mm - 85 mm \uff081,2 -3,3 Zoll ) 3,3 Zoll) 3,3 Zoll)Mähbreite 280 mm 280 mm 280 mmMax. Neigung 24° (45 %) 24° (45 %) 24° (45 %)Die Neomow X-Serie kann ab sofort über den offiziellen Shop erworben werden. Der Neomow X Lite kostet 2.299 €, der Neomow X 2.599 € und der Neomow X Pro 2.999 €. HOOKII bietet mindestens 10 % Rabatt für Vorbesteller innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen! Für weitere Informationen besuchen Sie bitte hookii.com.Informationen zu HOOKIIHOOKII verfügt über jahrelange Forschungs- und Entwicklungserfahrung auf dem Gebiet der KI-Serviceroboter und intelligenten Produkte und hat sich zum Ziel gesetzt, die universale Verfügbarkeit intelligenter Werkzeuge voranzutreiben und den Nutzern einen bequemeren, energieeffizienteren und qualitativ hochwertigeren Lebensstil zu ermöglichen.Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram (https://www.instagram.com/hookii_tech/)und YouTube.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468976/HOOKII_Ushers_in_New_Era_of_Lawn_Mowing_with_Launch_of_Neomow_X_Series.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hookii-lautet-mit-der-einfuhrung-der-neomow-x-serie-mit-lidar-slam-die-ab-sofort-vorbestellt-werden-kann-eine-neue-ara-des-rasenmahens-ein-302207518.htmlPressekontakt:Holly He,pr@HOOKII.comOriginal-Content von: Hookii.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175853/5831674